سبورت: صدمة لبرشلونة؟ بايرن يغري مزراوي بعقد خرافي

الإثنين، 21 مارس 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - أياكس

قدم بايرن ميونيخ الألماني عرضا للتعاقد مع نصير مزراوي مدافع أياكس الهولندي خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ووفقا لـ سبورت الألمانية فإن بايرن عرض على مزراوي عقدًا يتخطى عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد.

ويدخل النادي البافاري في صراع ضم النجم المغربي وسط مساعي برشلونة الذي كان قريبا من إتمام الاتفاق.

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وقال مزراوي مسبقا في تصريحات عن اهتمام برشلونة: "لم أوقع أي شيء مع برشلونة حتى الآن، لا يوجد شيء ملموس ولست قريبا حتى من ذلك وإلا كنت سأكون صادقا وأقولها".

كما صرح مؤخرا لمحطة NOS الهولندية عن مستقبله، إذ قال: "متبقي شهرين في عقدي، وسأتخد قراري خلال تلك الفترة".

وينتهي تعاقد مزراوي مع أياكس بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

اللاعب المغربي صاحب الـ 24 عاما شارك مع أياكس منذ بداية الموسم الحالي في 30 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة أربعة آخرين.

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