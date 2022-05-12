تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب

الخميس، 12 مايو 2022 - 10:53

كتب : FilGoal

هدف كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي أمام ليفربول

يدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر مانشستر سيتي لجدول المسابقة بفارق 3 نقاط عن ليفربول.

ليفربول أمامه مباراتين، بينهما واحدة خارج ملعبه، وواحدة على ملعبه أنفيلد.

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وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 37: ساوثامبتون خارج أنفيلد (الثلاثاء 17 مايو)

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد (الأحد 22 مايو)

علما بأن ليفربول سيلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي يوم السبت 14 مايو قبل المباراتين.

كما يستعد زملاء محمد صلاح لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 من الشهر الجاري عقب نهاية صراع الدوري.

بينما يخوض سيتي حامل لقب الدوري مباراة خارج ملعبه استاد الاتحاد، مقابل واحدة بملعبه.

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

الجولة 37: وست هام يونايتد خارج ملعب الاتحاد (الأحد 15 مايو)

الجولة 38: أستون فيلا على ملعب الاتحاد (الأحد 22 مايو)

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2021-2022 يوم 22 مايو المقبل.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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