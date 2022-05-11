الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال لـ"فيفا"

طلب النادي الأهلي من اتحاد كرة القدم المصري تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتقام المباراة المشار إليها في ملعب محايد بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتبارى حاليًا في إياب الدور قبل النهائي للبطولة".

وأضاف "يأتي ذلك ردا على قرار «كاف» الذي صدر مؤخرًا باختيار ملعب بعينه يستضيف هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، وهو ما لم يحدث من جانب أي اتحاد قاري من قبل. لا سيما وأن القرار صدر في توقيت متأخر للغاية، وبعدما تقلص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط. وبات ذات القرار يخدم ناديًا بعينه، والذي سوف يخوض المباراة النهائية «حال تأهله» على ملعبه ووسط جماهيره".

وأعلن الأهلي تقدمه بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة في أزمة إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مركب محمد الخامس في المغرب. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الأهلي حاليا في الجزائر استعدادا لملاقاة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي البطولة بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

فيما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف لهدف.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة نهائي دوري الأبطال في ملعب مركب محمد الخامس يوم 30 مايو الجاري.

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