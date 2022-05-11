خبر في الجول – كاف يعاقب الوداد بعد ما حدث ضد شباب بلوزداد

عاقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الوداد المغربي بسبب تصرفات جماهيره أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لجنة الانضباط التابعة لكاف قلصت عدد الحضور الجماهيري لمباراة الوداد المقبلة ضد بترو أتليتكو في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى 30 ألفا بدلا من السعة الكاملة للملعب.

ويتسع ملعب محمد الخامس للـ67 ألف متفرج.

وأخطرت لجنة الانضباط نادي الوداد بالعقوبة اليوم وحذرته من أنه حال تكرار خروج الجماهير عن النص فستتم مضاعفة العقوبة.

وكان جمهور الوداد ألقى الزجاجات واستخدم الألعاب النارية في مواجهة شباب بلوزداد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وفاز الوداد على بترو أتليتكو خارج ملعبه في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بثلاثة أهداف لهدف.

وستقام مباراة الإياب الجمعة المقبلة.

ويلتقي الفائز مع المنتصر من مباراة الأهلي ووفاق سطيف في الـ30 من شهر مايو الجاري في مركب محمد الخامس.

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