تقرير: ليفربول يفقد فابينيو أمام تشيلسي في النهائي.. وشكوك حول لحاقه بموقعة ريال مدريد

تلقى ليفربول ضربة قوية بتأكد غياب لاعبه البرازيلي فابينيو عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

فابينيو النادي : ليفربول ليفربول

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن لاعب الوسط فابينيو سيغيب عن آخر مباراتين لليفربول في الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون وولفرهامبتون.

كذلك سيغيب عن مباراة تشيلسي يوم السبت المقبل في نهائي كأس الاتحاد.

ويسابق ليفربول الزمن في محاولة لتجهيز فابينيو لمباراة ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري في باريس.

ويعاني فابينيو من إجهاد في أوتار الركبة، غادر بسببها مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

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