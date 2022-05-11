مدرب وفاق سطيف للاعبيه: لا يجب الاستسلام أمام الأهلي

طلب داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف من لاعبيه عدم الاستسلام في مواجهة الأهلي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة في الذهاب برباعية نظيفة.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بعد الفوز ذهابا بالقاهرة قبل أيام.

وقال نوفيتش في تصريحات لقناة النهار الجزائرية: "لا يجب الاستسلام أمام الأهلي، علينا الفوز في لقاء الإياب بأي نتيجة".

وتابع "نسعى لتقديم مباراة كبيرة للنهوض سريعا".

في مباراته الأخيرة قبل مواجهة الإياب ضد الأهلي، حقق وفاق سطيف الفوز على سريع غليزان بسباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري الجزائري.

وأضاف "كنا مستعدين لمواجهة الذهاب ضد الأهلي لكن الأخطاء الفردية في كل الخطوط أثرت علينا".

وأكمل "لاعبونا عانوا من ضغط كبير في لقاء القاهرة في مواجهة فريق قوي مثل الأهلي".

ويلعب الفائز من الأهلي ووفاق سطيف مع الفائز من الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي.

وفاز الوداد المغربي على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لواندا بـ أنجولا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، فيما اعترض الأهلي بشكل رسمي على ذلك.

يوم الثلاثاء وصلت بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون مقابل ليقترب من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستعاد الأهلي مدافعه محمد عبد المنعم قبل مباراة وفاق سطيف.

وجاءت قائمة الأهلي التي سافرت إلى الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني - كريم فؤاد - محمود وحيد - علي معلول - محمود متولي.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد عبد القادر - محمد محمود - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - لويس ميكيسوني - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف.

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