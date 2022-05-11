الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 17:06
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.
ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد في 28 مايو الجاري على ملعب فرنسا.
ويدير المباراة تحكيميا الفرنسي كليمان توربان ابن الـ39 عاما.
وتواجد توربان كحكم رابع في نهائي 2018 الذي جمع ريال مدريد وليفربول.
وأشرف الحكم على ست مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كان آخرها مواجهة ذهاب ربع النهائي بين ريال مدريد وتشيلسي.
ويعاون توربان الثنائي نيكولاس دانوس وسيريل جرينجوري.
وسيكون الحكم الرابع ببينوا باستيان.
وعلى تقنية الفيديو سيتواجد جيروم بريسارد ويعاونه ويلي ديلاجود وفيليبو ميلو وماسيمليانو إيراتي.
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