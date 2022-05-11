الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد في 28 مايو الجاري على ملعب فرنسا.

ويدير المباراة تحكيميا الفرنسي كليمان توربان ابن الـ39 عاما.

أخبار متعلقة
فيفا: ندرس شكوى تشيلي ضد تزوير عمر وجنسية لاعب الإكوادور جوندوجان: منافسة ليفربول وسيتي ليست كصراع يونايتد وأرسنال الدموي في بداية الألفية كرة يد - الأهلي يحقق فوزه الثاني في كأس الكؤوس باكتساح دون بوسكو الإيفواري فينيسيوس ونيمار يقودان قائمة مكتملة للبرازيل استعدادا لوديات يونيو

وتواجد توربان كحكم رابع في نهائي 2018 الذي جمع ريال مدريد وليفربول.

وأشرف الحكم على ست مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كان آخرها مواجهة ذهاب ربع النهائي بين ريال مدريد وتشيلسي.

ويعاون توربان الثنائي نيكولاس دانوس وسيريل جرينجوري.

وسيكون الحكم الرابع ببينوا باستيان.

وعلى تقنية الفيديو سيتواجد جيروم بريسارد ويعاونه ويلي ديلاجود وفيليبو ميلو وماسيمليانو إيراتي.

اقرأ أيضا

بشرى سارة لجماهير الأهلي

تطورات حالة بدر بانون

صلاح: أنا الأفضل في مركزي

تصريحات نارية من مرتضى منصور

ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جيمس رودريجز: أتمنى تتويج ليفربول بدوري الأبطال على حساب ريال مدريد لهذا السبب يويفا يعلن تغييرات جذرية في نظام دوري أبطال أوروبا من الموسم بعد المقبل جناح ريال مدريد: هذه أفضل طريقة للتحضير للقاء ليفربول في نهائي دوري الأبطال أونيل: صلاح وضع نفسه في مرتبة الأعظم رفقة ميسي ورونالدو مؤتمر كلوب: سيتي واجه سوء توفيق أمام ريال مدريد.. لقد عشت ليال مماثلة لتلك اعتراف بعد 13 عامًا.. الحكم هينينج: تشيلسي استحق ركلة جزاء أمام برشلونة حوار – صلاح: لماذا أخفي رغبتي بمواجهة ريال مدريد؟ لقد نهضت وقاتلت بعد نهائي كييف رودريجو: الآن فهمت سر الليالي الأوروبية الأسطورية لـ ريال مدريد
أخر الأخبار
تقرير فرنسي: صراع يوناني على التعاقد مع بلايلي 15 دقيقة | الدوري الفرنسي
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0) - (0) سموحة.. محاولات للسيطرة على المباراة 28 دقيقة | الدوري المصري
NBA - فينيكس وميامي يكتسحان دالاس وفيلادلفيا ويتقدمان في سلسلة نصف النهائي 34 دقيقة | أمريكا
وكيله: جابرييل خيسوس معجب بمشروع أرسنال 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بخطأ قاتل.. المحلة يخطف تعادلا مثيرا أمام المصري 41 دقيقة | الدوري المصري
بايرن: صفقة مزراوي في المراحل النهائية 44 دقيقة | الدوري الألماني
الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
فيفا: ندرس شكوى تشيلي ضد تزوير عمر وجنسية لاعب الإكوادور ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف