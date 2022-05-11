مؤتمر أرتيتا: دافع الفوز واضح.. إذا عبرنا توتنام سنلعب في دوري الأبطال

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن الدافع الأهم للفوز بدربي لندن هو ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلتقي أرسنال مع نظيره توتنام في مباراة تنافسية غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من المسابقة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء: "الرسالة واضحة، إذا فزنا عليهم سنلعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، لا تحتاج إلى دافع أكثر من ذلك".

وعن أنباء ارتباط جيسوس بأرسنال، رد أرتيتا: "أنت تعلم أنني لا أتحدث عن أي لاعب ليس معي".

وأضاف "أركز على مهاجمي الفريق حاليا هذا ما أعتمد عليه في الثلاث مباريات المقبلة".

وأتم عن إصابات الفريق، قائلا: "كيران تيريني وتوماس بارتي خارج المباراة. وهناك شكوك حول بوكايو ساكا وبن وايت، الأمر متوقف على حالتهما اليوم".

ويحتل أرسنال المركز الرابع بترتيب جدول الدوري برصيد 66 نقطة فيما يقع توتنام في المركز الخامس برصيد 62 نقطة.

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