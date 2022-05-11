وكيل جيسوس يلمح لرحيله عن سيتي.. ويوضح موقفه من الانضمام لـ أرسنال

ألمح مارسيلو بيتيناتي وكيل جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي لإمكانية رحيل مهاجمه البرازيلي من الفريق السماوي الموسم المقبل.

ويبدو أن المهاجم البرازيلي يفكر جديا في الرحيل بعدما أعلن النادي السماوي رسميا توصله لاتفاق مبدئي مع بروسيا دورتموند من أجل ضم ماكينة الأهداف إرلينج هالاند.

وقال بيتيناتي في تصريحات نشرها فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس المتخصص في الانتقالات: "هناك محادثات مع أرسنال بشأن جابرييل جيسوس، أحببنا المشروع الذي يستهدفه أرسنال".

وأضاف "من المحتمل أن نناقش إحتمالية انتقاله إلى أرسنال".

وتابع "هناك 6 أندية أخرى مهتمة بجابرييل، لكنه يركز على المباريات الأخيرة بالموسم مع مانشستر سيتي، بعدها سنرى".

ويحتاح مانشستر سيتي لـ7 نقاط من مباريات الـ3 الأخيرة بموسم الدوري الإنجليزي للفوز باللقب في ظل ملاحقة ليفربول له.

فقد وصل رصيد ليفربول إلى 86 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق الأهداف ومباراة أكثر من المتصدر مانشستر سيتي.

وينتظر ليفربول هدية من ولفرهامبتون الذي يستضيف منافسه مانشستر سيتي الأربعاء في ملعب مولينيكس.

قبل أيام من إعلان انضمام هالاند لسيتي، قال جيسوس في تصريحات نشرتها جريدة ماركا: "هالاند لاعب يتمتع بجودة عالية، ولديه الكثير من القوة".

وأضاف "إنه رأس حربة يسجل ويصنع الأهداف، إذا انضم إلى مانشستر سيتي سينجح كثيرا".

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