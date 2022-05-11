عامر حسين: كاف يجب أن يجد حلولا لتعارض النهائي مع الأجندة الدولية.. وموعد إعلان جدول الدوري

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

عامر حسين - كأس الرابطة

شدد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على أن الاتحاد راسل كاف من أجل تعديل موعد مباراة غينيا في تصفيات إفريقيا مع لعبها بعد يومين من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو في المغرب ليقرر الأهلي تصعيد الأمر بعد ذلك إلى المحكمة الرياضية الدولية. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "راسلنا الاتحاد الإفريقي لتعديل موعد مباراة غينيا مع إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل المواجهة بيومين".

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وأضاف "إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا مع بداية الأجندة الدولية؟ إنها أزمة كبيرة وهناك عديد علامات الاستفهام، سنراسل الاتحاد الإفريقي من أجل ذلك ويجب أن يوضحوا الأمور بالنسبة لنا".

وتابع "الأجندة الدولية 14 يوما، لا أعرف لماذا الإصرار على اللعب يومي 2 و6 يونيو مع بقاء ثمانية أيام كاملة دون لعب".

وواصل "راسلنا الاتحاد الإفريقي لتعديل موعد مباراة غينيا مع إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل المواجهة بيومين".

واستكمل "إلغاء الدوري أمر مستحيل وغير قابل الحدوث، لم نتمكن من إلغاء مسابقة كأس مصر الموسم الماضي بسبب الالتزامات مع الرعاة. هذا الأمر كان وارد الحدوث في السابق ولكن ليس الآن مع المليارات المتواجدة في الدوري".

وشدد "سنعلن موعد باقي مباريات الدوري والكأسين القديم والجديد خلال ثلاثة أيام كحد أقصى".

وأردف "مبدأ الجدارة الرياضية؟ الأمر لا يتعلق بالدور الأول فقط، بل بآخر جولة تم لعبها بشكل كامل في الدوري قبل الموعد النهائي لتحديد المتأهلين للبطولات الإفريقية وهو ما لم يحدده كاف بعد".

واستطرد "لعب مؤجلات الأهلي بالترتيب؟ هذا أمر مستحيل، الأمر لا يتعلق بالأهلي فقط بل بارتباطات باقي الأندية بين الدوري والكأسين القديم والجديد".

وأتم "نهاية عقود اللاعبين وتعارضها مع نهاية الدوري؟ من المفترض أن يكون مكتوبا في العقود أن تنتهي بنهاية الموسم وليس في 30 يونيو وأي تعارض في ذلك يكون من اختصاص لجنة شؤون اللاعبين".

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