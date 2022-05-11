تقييم صلاح أمام أستون فيلا من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح أثناء الإحماء قبل لقاء نيوكاسل

كان محمد صلاح نجم ليفربول على موعد مع مشاركة كبديل مع فريقه في الدوري الإنجليزي من أجل إراحته في ظل ضغط المباريات، وذلك حين واجه أستون فيلا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كبديل في المباراة المؤجلة من الجولة 33 للدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-1.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فيلا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ساديو ماني صاحب هدف الفوز، فوصل متوسط تقييمه لـ8.1 درجة من عشرة.

رصيد صلاح من الأهداف بلغ 30 هدفا خلال 48 مباراة لعبها هذا الموسم، 22 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

لكنه يتصدر قمة صانعي الأهداف منفردا بـ13 هدفا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 251 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 63 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.

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