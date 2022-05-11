ملعب جودسويل أكبابيو في نيجريا يستضيف نهائي الكونفدرالية وتحديد موعده
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 11:06
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي تحديد ملعب جودسويل أكبابيو في مدينة أويو في نيجيريا لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسخته الحالية.
وأشار كاف في بيانه إلى أن المباراة النهائية ستلعب يوم الجمعة 20 مايو المقبل.
وكان مصدر من كاف في الأيام الماضية قد كشف لـ FilGoal.com: "كان هناك استقرار لدى كاف على منح نيجيريا استضافة نهائي الكونفدرالية".
وأوضح "مؤخرا علمنا بعدم جاهزية ملعب أكوا إيبوم لاستضافة المباراة وهو ما وضعنا في ورطة لأن بهذا الأمر نيجيريا قد انسحبت من استضافة النهائي".
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