ملعب جودسويل أكبابيو في نيجريا يستضيف نهائي الكونفدرالية وتحديد موعده

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 11:06

كتب : محمد عبد العظيم

كأس الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي تحديد ملعب جودسويل أكبابيو في مدينة أويو في نيجيريا لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسخته الحالية.

وأشار كاف في بيانه إلى أن المباراة النهائية ستلعب يوم الجمعة 20 مايو المقبل.

وكان مصدر من كاف في الأيام الماضية قد كشف لـ FilGoal.com: "كان هناك استقرار لدى كاف على منح نيجيريا استضافة نهائي الكونفدرالية".

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وأوضح "مؤخرا علمنا بعدم جاهزية ملعب أكوا إيبوم لاستضافة المباراة وهو ما وضعنا في ورطة لأن بهذا الأمر نيجيريا قد انسحبت من استضافة النهائي".

وتابع المصدر "نتواصل حاليا مع الاتحاد النيجيري لمعرفة موقفهم النهائي من استضافة المباراة".

وعن الموقف حال اعتذار نيجيريا نهائيا قال: "هناك بدائل عديدة مثل السنغال والمغرب قد تقدموا باستضافة النهائي".

وأضاف "ملف نيجيريا كان الأكثر إقناعا للمكتب التنفيذي لذلك ننتظر تحديد موقفهم".

واختتم تصريحاته "خلال ساعات سيصلنا الرد قبل إعلان القرار النهائي".

وأعلن كاف بأن القرار النهائي كان هو الاستقرار على إقامة المباراة النهائية في نيجيريا.

وتتنافس أربعة فرق في دور قبل النهائي من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وفي المباراة الأولى حقق مازيمبي الفوز على نهضة بركان في ذهاب نصف النهائي على ملعب الأول بهدف دون مقابل.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى حقق أورلاندو بايرتس الفوز على أهلي طرابلس بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت في ليبيا.

وتقام مباراتي الإياب يوم الأحد المقبل 15 مايو لتحديد طرفي المباراة النهائية.

نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية كان قد أقيم في بنين في المباراة التي جمعت بين الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري والتي انتهت بفوز الأول بهفدين مقابل هدف وتتويجه باللقب.

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