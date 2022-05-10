رئيس دورتموند: لا يمكننا الفوز بمعركة الإبقاء على هالاند ضد أموال العرب والروس

أقر هانز يواكيم فاتسكه رئيس بروسيا دورتموند بعدم نجاح ناديه في الإبقاء على إرلينج هالاند الذي يقترب بشدة من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ويقترب مانشستر سيتي من الإعلان رسميا عن ضم هالاند بعد دفع الشرط الجزائي لناديه الألماني، حسب العديد من التقارير.

وقال فاتسكه في تصريحات لشبكة CNN: "عندما يظهر اللاعب معنا بشكل جيد، علينا أن نقاتل رغبة الأندية الكبيرة التي يتم دعمها بأموال المليارديرات الروس والعرب في ضمه".

وأضاف ملمحا باقتراب هالاند من الرحيل "لا يمكننا الفوز في هذه المعركة".

واستدرك "لكن يمكننا الفوز في معركة على لاعب يبلغ من العمر 18 عاما مثل جود بيلينجام، لأن هذا اللاعب يحب اللعب في دورتموند فلدينا دائما 80 ألف متفرج في المدرجات".

وأكمل "دورتموند يعرف كيف يطور اللاعبين الشباب، فلدينا قسم يقوم باستكشاف اللاعبين الشباب كل يوم".

وتابع رئيس دورتموند "لقد لعبنا كرة القدم لمدة 113 عاما، منهم 111 عاما لعبنا بدون هالاند".

وأردف "كان لدينا روبرت ليفاندوفسكي ورحل، وبيير إيمريك أوباميانج ورحل، وغيرهما من اللاعبين".

وأتم فاتسكه "حين يتركنا هالاند سنجد اللاعب التالي بلا شك".

يوم الإثنين، علق نادي بروسيا دورتموند بكلمات مقتضبة حول موقف مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند من الانتقال الوشيك إلى مانشستر سيتي.

الرد الرسمي من نادي بروسيا دورتموند على هذه الأنباء جاء عبر قناة sport 1 الألمانية.

ونشرت القناة بيان مقتضب من دورتموند قيل فيه "لم يتدرب اللاعبون اليوم.. لكننا سمحنا لهالاند بالغياب بسبب بعض أموره الشخصية".

وأوضحت القناة الألمانية أن هالاند سيودع جماهير دورتموند في مباراة هرتا برلين يوم السبت المقبل.

ذا أثليتك ذكرت في أحدث تقاريرها أن الصفقة ستنتهي خلال أيام بشكل رسمي، إلا في حالة حدوث أي عقبات متأخرة وغير متوقعة.

وأضاف التقرير أن صفقة انتقال المهاجم النرويجي إلى مانشستر سيتي أصبحت الآن في حكم المؤكدة، لكن الجميع ينتظر الإعلان عنها هذا الأسبوع.

video:1

وتم الاتفاق على الشروط الشخصية الأولية بين متصدر الدوري الإنجليزي الحالي وهالاند الشهر الماضي بعد أن أعطى اللاعب البالغ من العمر 21 عاما موافقته على الصفقة.

وأوضح التقرير أن دورتموند يتوقع خطابا من سيتي في الأيام المقبلة بأنهم سيدفعون الرسوم المطلوبة لتفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند البالغ 75 مليون يورو.

إذا استمر الوضع كما هو متوقع، فإن المهاجم المولود في ليدز سيصبح لاعبا في صفوف سيتي خلال فترة وجيزة، ويبدأ استعداده لموسم 2022-23 مع الفريق السماوي.

وقد تكون الصفقة أفضل تعويض عن فشل سيتي في ضم هاري كين من توتنام مطلع الموسم الجاري.

ولدى هالاند ارتباط بسيتي، حيث لعب والده للنادي في وقت سابق، فيما ولد إرلينج نفسه في مدينة ليدز الإنجليزية وسبق له اللعب في مولده بالنرويج ورد بول سالزبورج في النمسا.

ومنذ انضمامه لصفوف دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي لعب هالاند 88 مباراة سجل خلالها 85 هدفا.

video:2

اقرأ أيضا:

مستشهدا بنهضة بركان.. الأهلي يناقش الرد على قرار كاف

الأهلي يكشف موقف السولية من مواجهة وفاق سطيف

حازم إمام يكشف سبب غيابه عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال

رسائل غاضبة من موسيماني بسبب نهائي دوري الأبطال

رقم قياسي ينتظر صلاح أمام أستون فيلا