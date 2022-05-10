رقم قياسي ينتظر صلاح أمام أستون فيلا

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 11:04

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدفه مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 33.

الهدف المنتظر من صلاح سيجعله يعادل الرقم القياسي المسجل باسم روجر هانت قبل 57 عاما.

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إذا سجل في فيلا بارك، فسيصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ النادي يهز الشباك في أربع مباريات متتالية في الدوري أمام فيلا بعد هانت ، الذي فعل ذلك بين عامي 1963 و1965.

ليفربول يصارع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي قبل المباريات الـ3 الأخيرة لكل منهما، إذ يتصدر السماوي الجدول بفارق 3 نقاط.

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا بفارق هدفين فقط عن هيونج مين سون، في صراعهما نحو جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 250 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 62 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.

محمد صلاح ليفربول أستون فيلا
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