أبو عبلة يكشف موقف السولية من مباراة العودة أمام وفاق سطيف

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي موقف عمرو السولية لاعب وسط الفريق من مباراة العودة أمام وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أبو عبلة أن السولية سيرافق بعثة الفريق إلى الجزائر وهناك فرصة كبيرة للحاقه بمباراة الإياب.

وكان الأهلي قد تغلب على وفاق سطيف بأربعة أهداف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدى السولية مرانا منفردا في "الجيم" على هامش تدريبات الفريق ضمن برنامجه التأهيلي.

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "السولية يواصل التأهيل للتخلص من آلام العضلة الخلفية وهناك تحسن تدريجي في حالته".

وكشف "سيرافق السولية بعثة الفريق إلى الجزائر لاستكمال البرنامج التأهيلي وهناك فرصة كبيرة للحاقه بمباراة العودة أمام وفاق سطيف".

وغاب السولية عن لقاء الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام وفاق سطيف بسبب الإصابة بآلام في العضلة الخلفية.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة وفاق سطيف الجزائري.

واجتمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع الجهاز الفني للفريق قبل انطلاق مران الأهلي لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية للفريق خلال رحلة الجزائر، وكذلك رؤية الجهاز الفني لموعد التدريبات وبرنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما اجتمع عبد الحفيظ، وموسيماني مع لاعبي الفريق للحديث معهم حول ضرورة التركيز في مباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائري بغض النظر عن نتيجة مباراة الذهاب.

وتغادر بعثة الأهلي بعد ظهر اليوم إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء السبت المقبل.

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