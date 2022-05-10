إيسترن كومباني: رونالدينيو قبل دعوتنا وسيحضر مواجهتنا أمام الأهلي

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي لنادي إيسترن كومباني عن مفاجأة بحضور رونالدينيو نجم منتخب البرازيل الأسبق إلى مصر وحضور مواجهة الفريق أمام الأهلي.

ويرى الرئيس التنفيذي لنادي إيسترن كومباني أن تلك المفاجأة ستكون من أجل مصر للترويج لأمان البلاد والسياحة.

وقال هاني أمان عبر قناة صدى البلد "نسعى لمفاجأة من أجل مصر، رونالدينيو سيأتي يومي 24 و25 مايو بعد دعوتنا".

وتابع "انتهزنا فرصة مواجهة الأهلي يوم 25 ليحضر نجم البرازيل المباراة".

وكشف "رونالدينيو أيقونة في الكرة العالمية ولديه عدد كبير من المتابعين حول العالم وستكون صورة رائعة لمصر للترويج لأمان البلاد والسياحة".

وبالحديث عن تعادل فريقه أمام المقاولون قال: "شكل الفريق أصبح مختلفا رغم التنوع بين الخسارة والتعادل".

وأضاف "وضح ذلك في مباراة الزمالك أننا ند حتى أخر خمس دقائق".

واختتم تصريحاته "نشاهد تطور كبير للفريق تحت قيادة علاء عبد العال وشكل الفريق مختلف في أخر خمس مباريات".