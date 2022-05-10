الركراكي: جاهزون للفوز بدوري الأبطال في أي بلد.. ولم يكن مقبولا نقل الملعب بعد التصويت

يرى وليد الركراكي المدير الفني للوداد أن فريقه جاهز لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في أي بلد حال تخطيه منافسه بترو اتليتكو.

ويستضيف الوداد منافسه بترو أتليتكو يوم الجمعة المقبل ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلق الركراكي على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باختيار بلاده المغرب لاستضافة المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال الركراكي في تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب" المغربية: "لا أشغل عقلي بهذا الأمر نبحث عن التأهل أولا خاصة أن هناك أفراد وأجهزة مسؤولة تقدمت بأوراق الترشح ومكلفة بذلك وما علينا سوى المطالبة بحقنا".

وشدد ""لم أكن مهووسا بملعب النهائي، وكنت مثل بقية اللاعبين على استعداد للعب أينما أرادوا، لكن طالما أنه صار حقا مكتسبا بعد التصويت لفائدة ملعب محمد الخامس، فلم يكن ممكنا قبول نقله لملعب آخر".

وأضاف "اللعب في داكار أو في اسطنبول أو أي بلد آخر أمر لا يعنينا فنحن جاهزون للانتصار الخامس تواليا خارج المغرب وحمل دوري الأبطال، لكن دعونا ننهي قصة بترو ونضمن التأهل أولا".

واعترض النادي الأهلي على قرار كاف بإعلان استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويقترب فريقا الأهلي والوداد المغربي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد ختام مباريات ذهاب نصف النهائي.

وفاز الأهلي على ملعبه أمام وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون مقابل، بينما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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