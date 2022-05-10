مرتضى: الزمالك خسر سوبر إفريقيا لليد ظلم وحاربونا بالمرتزقة.. ونهائي القرن ضاع بفعل فاعل

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريق كرة اليد خسر السوبر الإفريقي بظلم.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الزمالك 32-31 في مباراة السوبر الإفريقي والتي أقيمت في النيجر.

وقال رئيس الزمالك في فيديو عبر صفحته الرسمية: "أحمد مرتضى أبرم صفقات محترمة في كل الألعاب وفي الرجال والسيدات، وأمير أبرم صفقات محترمة للغاية في كرة القدم".

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واستنكر مرتضى منصور الحديث عن عدم دعم فريق اليد قائلا: "نحن (نلصم) فريق اليد وكل الألعاب، هناك أحزاب وصراعات".

وأضاف "فازوا بالبطولات الموسم الماضي بقوة الدفع من مجلسنا قبل رحيله".

وعن السوبر الإفريقي أوضح "الزمالك خسر من الأهلي بفارق هدف في كرة اليد ظلم، واللاعبون المجنسون مثل المرتزقة، أتحاربونا بمرتزقة؟".

وبالحديث عن كرة القدم قال مرتضى منصور: "بطولة 2020 ضاعت بفعل فاعل، الزمالك قدم مباراة عالمية ضد الأهلي، ولكن القرار كان رحيل مرتضى فكيف يحصل الفريق على البطولة؟".

وشدد "كيف أرحل وأنا حصلت على كل البطولات؟ أطلب من جمهور الزمالك عدم ظلم لاعبي الفريق".

واختتم تصريحاته "لماذا يسب البعض شيكابالا بألفاظ بذيئة في مباراة الوفاق؟ هل خرج أحد من مجلس الأهلي ليعتذر؟".

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