خبر في الجول - الخطيب يناقش الرد على قرار كاف.. ويطلب دعم وزير الرياضة واتحاد الكرة

بدأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم الثلاثاء سلسلة من الاجتماعات للرد على قرار كاف بإعلان استضافة المغرب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أرسل بيانا قبل انطلاق نصف النهائي يطالب بالعدالة في اختيار مكان إقامة المباراة النهائية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للفرق الأربعة.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب بدأ اليوم سلسلة من الاجتماعات للوقوف على آلية وطبيعة حيثيات الاحتجاج الذي سيرسله إلى كاف وخطوات التصعيد ضد قرار تنظيم المغرب للمباراة النهائية.

واجتمع الخطيب مع عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة كرة القدم للاستعانة بخبراته كمسؤول سابق في كاف.

كما تشاور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع مصطفى مراد فهمي نائب الشركة وسكرتير كاف السابق.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب طلب الدعم الرسمي من وزير الرياضة واتحاد الكرة في هذا الملف كون الأهلي ممثل مصر في البطولة.

وفي نفس السياق يعلم الأهلي أن الأمور ربما لا تتغير ويستمر الاستقرار على خوض المباراة النهائية في المغرب ولكنه يستند بواقعة مشابهة عندما واجه نهضة بركان في السوبر الإفريقي.

ورفض الفريق المغربي وقتها خوض مباراة السوبر في القاهرة وطلب اللعب في مكان محايد وهو ما وافق عليه كاف وقتها وأقيمت المباراة في دولة قطر.

كما علم FilGoal.com أن الأهلي في حال تم رفض احتجاجه واستمرار خوض المباراة في المغرب سيطلب ضمانات كاملة سواء على مستوى اختيارات حكام المباراة أو الحضور الجماهيري.

ويسعى الأهلي لإقامة المباراة حال تم رفض طلبه بالحصول على حقه في نصف سعة الحضور المسموح بها في المباراة.

ويقترب فريقا الأهلي والوداد المغربي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد ختام مباريات ذهاب نصف النهائي.

وفاز الأهلي على ملعبه أمام وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون مقابل، بينما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

اقرأ أيضا:

مستشهدا بنهضة بركان.. الأهلي يناقش الرد على قرار كاف

الأهلي يكشف موقف السولية من مواجهة وفاق سطيف

حازم إمام يكشف سبب غيابه عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال

رسائل غاضبة من موسيماني بسبب نهائي دوري الأبطال

رقم قياسي ينتظر صلاح أمام أستون فيلا