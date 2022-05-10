مصدر من كاف يكشف سبب عدم الإعلان عن ملعب مباراة نهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة نهائي دوري الأبطال في المغرب ولم يكشف عن ملعب مباراة نهائي الكونفدرالية.

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "كان هناك استقرار لدى كاف على منح نيجيريا استضافة نهائي الكونفدرالية".

وأوضح "مؤخرا علمنا بعدم جاهزية ملعب أكوا إيبوم لاستضافة المباراة وهو ما وضعنا في ورطة لأن بهذا الأمر نيجيريا قد انسحبت من استضافة النهائي".

وتابع المصدر "نتواصل حاليا مع الاتحاد النيجيري لمعرفة موقفهم النهائي من استضافة المباراة".

وعن الموقف حال اعتذار نيجيريا نهائيا قال: "هناك بدائل عديدة مثل السنغال والمغرب قد تقدموا باستضافة النهائي".

وأضاف "ملف نيجيريا كان الأكثر إقناعا للمكتب التنفيذي لذلك ننتظر تحديد موقفهم".

واختتم تصريحاته "خلال ساعات سيصلنا الرد قبل إعلان القرار النهائي".

ويلعب مازيمبي أمام نهضة بركان في نصف النهائي بينما يواجه أورلاندو فريق أهلي طرابلس.

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