موسيماني ينتقد اختيار كاف المغرب لاستضافة نهائي دوري الأبطال.. ويعلق على فترة حياتو

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 10:09

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - موسيماني

انتقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بشدة إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم بدولة المغرب للعام الثاني على التوالي.

وكان كاف قد أعلن رسميا أمس الإثنين إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري في المغرب.

ووجه موسيماني رسائل غاضبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب ذلك الاختيار.

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وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر: "بعد نهاية مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال كانت الشائعات أن جنوب إفريقيا ستسضيف النهائي".

وتابع "وبعد حسم المتأهلين إلى نصف النهائي ساد صمت شديد عن البلاد لاستضافة المباراة النهائية".

وشدد "ثم بعد ذهاب نصف النهائي، فجأة يستضيف المغرب النهائي".

ورد موسيماني على أحد متابعيه والذي كتب "لازلت أقول أن حياتو يدير كاف، أوقفوا فساد كاف".

وكتب المدرب الجنوب إفريقي ردا على متابعه "على الأقل كان النهائي ذهابا وإيابا، أما الآن!".

ويقترب فريقا الأهلي والوداد المغربي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على ملعبه في مباراة الذهاب أمام وفاق سطيف بأربعة أهداف دون مقابل بينما تغلب الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأخيرا نشر موسيماني صورة لتصدر وسم (أوقفوا فساد كاف) موقع التواصل الاجتماعي تويتر على مستوى العالم.

وعلّق موسيماني على ذلك قائلا: "ما سبب كل هذا؟ ليتصدر (التريند) العالمي؟".

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري مساء السبت المقبل.

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