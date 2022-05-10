حازم إمام يكشف سبب الغياب عن مؤتمر تقديم جهاز المنتخب.. وحقيقة الخلافات في اتحاد الكرة

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب غيابه عن مؤتمر تقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال.

ونفى إمام أن يكون السبب بسبب خلافات أو اعتراضه على الجهاز الفني ولكن لأن الأمر خاص بالصحفيين، بينما حضر الاجتماع بصورة طبيعية.

وكان إمام قد تغيب عن حضور المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال حاز إمام تعليقا على غيابه عن المؤتمر "حضرت الاجتماع وهذا المهم بالنسبة لي، أما المؤتمر الصحفي فهو مهم للصحفيين".

وأوضح "تحدثنا خلال الاجتماع مع إيهاب جلال والجهاز الفني عن الفترة المقبلة، وبعد ذلك اعتذرت عن عدم حضور المؤتمر لارتباط مهم لي وهو خاص للصحفيين".

وكشف حازم إمام "جمال علام شخص محترم وأراد تجميل الصورة أن غيابي بسبب الملابس (الكاجوال) لمنع القيل والقال عن المشاكل، ولكن لا توجد أي مشاكل ورحلت عن المؤتمر لارتباط خاص بي".

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "إيهاب جلال هو المدير الفني لمنتخب مصر وبالتأكيد كلنا داعمين له وأتمنى له كل التوفيق".

وتابع "تحفظي كان على ضرورة تواجد لجنة فنية لرفع توصياتها لاتحاد الكرة وهذا أمر طبيعي وقرر اتحاد الكرة اختياري بجانب محمد بركات لتلك اللجنة".

وواصل "ذلك لا يعني أننا الأفضل ولكن سنقدم مقترحاتنا بعد ذلك ويتم اتخاذ القرار بمشاركة المجلس بالكامل".

وأوضح إمام "البعض يتحدث عن خلافات في مجلس الإدارة ولكن الأمر فقط كان اختلاف في آلية العمل وتم حل الأمر ونسير جميعا في طريق واحد".

وبالحديث عن المدير الفني للمنتخب الأولمبي كشف "سأتحدث مع مجلس الإدارة أولا عن التوجه في اختيار المدرب، هل سيتم الاستقرار على مدرب مصري من أجل التكاليف المادية أم حرية الاختيار ووقتها سنرشح أسماء".

واختتم تصريحاته "لدي حاليا أسماء جيدة جدا لمدربين أجانب، وأيضا في مصر هناك العديد من الأسماء بأجيال مختلفة".

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