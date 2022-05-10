تقرير: رغبة بايرن في ضم ماني تجبر ليفربول على التحرك سريعا لتمديد عقده

من المتوقع أن يجبر اهتمام بايرن ميونيخ بضم ساديو ماني فريقه ليفربول على التحرك من أجل تمديد عقده، حسب جريدة ميرور.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي بايرن ميونيخ بدأ التحرك من أجل التعاقد مع ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت جريدة ميرور أن نادي بايرن ميونيخ لم يتواصل مع ليفربول على الرغم من اهتمامهم الشديد بضم ساديو ماني.

وأوضح التقرير أن ليفربول كان يتحرك بهدوء في ملف تجديد عقد ماني الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

المفاوضات ليفربول مع المهاجم البالغ من العمر 30 عاما لم تسفر بعد عن اتفاق بين الطرفين، لكن رغبة بايرن قد تدفع الريدز للتحرك بسرعة في هذا الملف، حسب ميرور.

يوم الإثنين، ذكرت سكاي ألمانيا في خبر حصري لها، أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ يريد التعاقد مع ساديو ماني.

ويعتقد بايرن أن لديه فرصة في التعاقد مع النجم السنغالي الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول في 2023.

يأتي ذلك بسبب تركيز ليفربول على تجديد تعاقد محمد صلاح نجم الفريق الحالي، ما يسبب تعثر في المفاوضات بين النادي الإنجليزي والنجم السنغالي، الأمر الذي يعتبره بايرن ميونيخ جيدا بالنسبة له.

وحتى يوفر السعر الذي قد يطلبه ليفربول للتخلي عن ماني، يضع بايرن ميونيخ لاعبه سيرجي جنابري على قائمة المعروضين للبيع في فترة الانتقالات المقبلة.

كذلك يعتقد بايرن ميونيخ أنه قادر على توفير راتب ساديو ماني الذي يتقاضاه حاليا مع ليفربول.

وكشفت الصحيفة عن سفر حسن صالح حميديتش إلى مايوركا نهاية الأسبوع الماضي ليعقد عدة جلسات مع بعض الأطراف المتعلقين بالصفقة ومنهم بيورن بيزمير وكيل أعمال ساديو ماني.

ويقال إن مناقشة صفقة انتقال ساديو ماني لبايرن ميونيخ حدثت خلال الجلسة، ولكن حتى الآن لم تتم أي مفاوضات رسمية بين النادي الألماني وليفربول.

ساديو ماني البالغ من العمر 30 عاما انضم لصفوف ليفربول في عام 2016 قادما من ساوثامبتون.

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