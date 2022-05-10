تقرير: كومباني لعب دورا في خضوع هالاند للكشف الطبي مع سيتي

أوضحت تقارير بلجيكية الدور الذي لعبه فينسينت كومباني قائد مانشستر سيتي السابق ومدرب أندرلخت الحالي في خضوع إرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند للكشف الطبي مع الفريق السماوي.

ويقترب مانشستر سيتي من الإعلان رسميا عن ضم هالاند بعد دفع الشرط الجزائي لناديه الألماني، حسب العديد من التقارير.

وأفاد تقرير قناة RTBF البلجيكية بأن كومباني ساعد في تنظيم خضوع هالاند للكشف الطبي في مستشفى إيراسموس في بروكسل.

وكشف التقرير أن هالاند وصل للمستشفى في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين رفقة الفريق الطبي الذي أرسله مانشستر سيتي.

وساعد كومباني وناديه أندرلخت في تنظيم الزيارة التي تمت بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والتكتم.

يوم الإثنين، علق نادي بروسيا دورتموند بكلمات مقتضبة حول موقف مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند من الانتقال الوشيك إلى مانشستر سيتي.

الرد الرسمي من نادي بروسيا دورتموند على هذه الأنباء جاء عبر قناة sport 1 الألمانية.

ونشرت القناة بيان مقتضب من دورتموند قيل فيه "لم يتدرب اللاعبون اليوم.. لكننا سمحنا لهالاند بالغياب بسبب بعض أموره الشخصية".

وأوضحت القناة الألمانية أن هالاند سيودع جماهير دورتموند في مباراة هرتا برلين يوم السبت المقبل.

ذا أثليتك ذكرت في أحدث تقاريرها أن الصفقة ستنتهي خلال أيام بشكل رسمي، إلا في حالة حدوث أي عقبات متأخرة وغير متوقعة.

وأضاف التقرير أن صفقة انتقال المهاجم النرويجي إلى مانشستر سيتي أصبحت الآن في حكم المؤكدة، لكن الجميع ينتظر الإعلان عنها هذا الأسبوع.

وتم الاتفاق على الشروط الشخصية الأولية بين متصدر الدوري الإنجليزي الحالي وهالاند الشهر الماضي بعد أن أعطى اللاعب البالغ من العمر 21 عاما موافقته على الصفقة.

وأوضح التقرير أن دورتموند يتوقع خطابا من سيتي في الأيام المقبلة بأنهم سيدفعون الرسوم المطلوبة لتفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند البالغ 75 مليون يورو.

إذا استمر الوضع كما هو متوقع، فإن المهاجم المولود في ليدز سيصبح لاعبا في صفوف سيتي خلال فترة وجيزة، ويبدأ استعداده لموسم 2022-23 مع الفريق السماوي.

وقد تكون الصفقة أفضل تعويض عن فشل سيتي في ضم هاري كين من توتنام مطلع الموسم الجاري.

ولدى هالاند ارتباط بسيتي، حيث لعب والده للنادي في وقت سابق، فيما ولد إرلينج نفسه في مدينة ليدز الإنجليزية وسبق له اللعب في مولده بالنرويج ورد بول سالزبورج في النمسا.

ومنذ انضمامه لصفوف دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي لعب هالاند 88 مباراة سجل خلالها 85 هدفا.

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