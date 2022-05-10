جيرارد: هذا ما سيحدث لو أهملنا مراقبة صلاح وماني

اعترف ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا أن الخطة التي أعدها لمواجهة ليفربول تعتمد بشكل كبير على ضرورة إيقاف الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز.

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا يوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 33.

وقال جيرارد عن صلاح وماني ودياز: "بالطبع، جزء كبير من استعدادتنا لليفربول كان عن هذا الثلاثي".

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "في مباراة بهذا الحجم عليك محاولة إيقاف هذا الثلاثي الموهوب والحد من خطورته".

وأكمل أسطورة ليفربول السابق "إذا منحت صلاح وماني ودياز الوقت والمساحة ولم تراقبهم جيدا، فإنهم قادرون جدا على إيذائك".

واستدرك "لكنهم ليسوا الثلاثة الوحيدين. عندما تتحدث عن الفرق الكبرى في قمة الدوري الإنجليزي، ستجد فيها أفضل اللاعبين الدوليين".

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا بفارق هدفين فقط عن هيونج مين سون، في صراعهما نحو جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

وتابع جيرارد "هذا هو حجم التحدي، ولكن إذا قدم فريقي أفضل ما لديه فلا شيء مستحيل".

ليفربول يصارع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي قبل المباريات الـ3 الأخيرة لكل منهما، إذ يتصدر السماوي الجدول بفارق 3 نقاط.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ11 في جدول الدوري برصيد 43 نقطة.

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