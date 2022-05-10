رئيس وفاق سطيف: الأهلي متقدم عن الأندية الجزائرية بـ50 سنة

يؤمن عبد الحكيم سرار رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف بأن أندية بلاده بعيدة كل البعد عن المستوى الذي يقدمه الأهلي المصري.

الأهلي ضرب وفاق سطيف برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ووضع قدما في النهائي قبل لقاء الإياب.

وقال سرار في تصريحات نشرتها جريدة البلاد الجزائرية: "الأهلي يتقدم بـ50 سنة على الأندية الجزائرية".

وأضاف "الأهلي أكثر من مجرد ناد فهو مؤسسة كبيرة، حتى الفرق الجزائرية التي ترعاها شركات حكومية بعيدة كل البعد عن هذا المستوى".

وتابع سرار في تصريحات نقلا عن راديو الجزائر الوطني "الأهلي فريق قوي يضم عدة لاعبين دوليين في صفوفه، و يمر بأفضل حالاته عكس وفاق سطيف".

ووصف رئيس وفاق سطيف هزيمة فريقه أمام الأهلي في لقاء الذهاب بالمهينة، مضيفا أن فريقه لعب لأزيد من ساعة بـ10 لاعبين بعد طرد أمير قراوي في الشوط الأول.

ورفض سرار تحميل الهزيمة للمدرب داركو نوفيتش قائلا "لا يجب أن نلوم المدرب فيما حدث لأنه لم يمض على استلام مهامه سوى 20 يوما. المسؤولية تقع بالدرجة الأولى علينا نحن كإدارة".

يستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 14 مايو على ملعب ستاد 5 جويليه في الجزائر.

ويلعب الفائز من الأهلي ووفاق سطيف مع الفائز من الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي.

وفاز الوداد المغربي على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لواندا بـ أنجولا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

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