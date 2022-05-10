رئيس وفاق سطيف: الأهلي متقدم عن الأندية الجزائرية بـ50 سنة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

هدف بيرسي تاو أمام وفاق سطيف

يؤمن عبد الحكيم سرار رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف بأن أندية بلاده بعيدة كل البعد عن المستوى الذي يقدمه الأهلي المصري.

الأهلي ضرب وفاق سطيف برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ووضع قدما في النهائي قبل لقاء الإياب.

وقال سرار في تصريحات نشرتها جريدة البلاد الجزائرية: "الأهلي يتقدم بـ50 سنة على الأندية الجزائرية".

أخبار متعلقة
أبو عبلة يكشف موقف السولية من مباراة العودة أمام وفاق سطيف خبر في الجول - الخطيب يناقش الرد على قرار كاف.. ويطلب دعم وزير الرياضة واتحاد الكرة موسيماني ينتقد اختيار كاف المغرب لاستضافة نهائي دوري الأبطال.. ويعلق على فترة حياتو حازم إمام يكشف سبب الغياب عن مؤتمر تقديم جهاز المنتخب.. وحقيقة الخلافات في اتحاد الكرة

وأضاف "الأهلي أكثر من مجرد ناد فهو مؤسسة كبيرة، حتى الفرق الجزائرية التي ترعاها شركات حكومية بعيدة كل البعد عن هذا المستوى".

وتابع سرار في تصريحات نقلا عن راديو الجزائر الوطني "الأهلي فريق قوي يضم عدة لاعبين دوليين في صفوفه، و يمر بأفضل حالاته عكس وفاق سطيف".

ووصف رئيس وفاق سطيف هزيمة فريقه أمام الأهلي في لقاء الذهاب بالمهينة، مضيفا أن فريقه لعب لأزيد من ساعة بـ10 لاعبين بعد طرد أمير قراوي في الشوط الأول.

ورفض سرار تحميل الهزيمة للمدرب داركو نوفيتش قائلا "لا يجب أن نلوم المدرب فيما حدث لأنه لم يمض على استلام مهامه سوى 20 يوما. المسؤولية تقع بالدرجة الأولى علينا نحن كإدارة".

يستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 14 مايو على ملعب ستاد 5 جويليه في الجزائر.

ويلعب الفائز من الأهلي ووفاق سطيف مع الفائز من الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي.

وفاز الوداد المغربي على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لواندا بـ أنجولا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب.

اقرأ أيضا:

مستشهدا بنهضة بركان.. الأهلي يناقش الرد على قرار كاف

الأهلي يكشف موقف السولية من مواجهة وفاق سطيف

حازم إمام يكشف سبب غيابه عن مؤتمر تقديم إيهاب جلال

رسائل غاضبة من موسيماني بسبب نهائي دوري الأبطال

رقم قياسي ينتظر صلاح أمام أستون فيلا

الأهلي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
العامري: نركز في مباراة سطيف ولم نتأهل للنهائي بعد الخطيب يدعو لاجتماع طارئ لتحديد موقف الأهلي من قرار كاف بشأن نهائي إفريقيا الأهلي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية بسبب مكان إقامة نهائي إفريقيا اتحاد الكرة يخاطب كاف لرفض إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بسبب الأهلي بعثة الأهلي تصل الجزائر لمواجهة وفاق سطيف الخطيب للاعبي الأهلي: لا تركزوا في الحديث عن ملعب نهائي إفريقيا.. يجب التأهل أولا الأهلي: اتصالات مكثفة لـ الخطيب مع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة.. ودراسة للموقف القانوني قائمة الأهلي - عودة السولية وعبد المنعم واستمرار غياب ثنائي الهجوم أمام وفاق سطيف
أخر الأخبار
الكشف عن تفاصيل إصابة محمد الشامي دقيقة | الدوري المصري
لا عرقلة جديدة من جيرارد.. ليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا وينتظر الهدية 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر إنزاجي: لم أتخيل الوصول لذلك مع إنتر في يوليو الماضي 35 دقيقة | الدوري المصري
العامري: نركز في مباراة سطيف ولم نتأهل للنهائي بعد 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الخطيب يدعو لاجتماع طارئ لتحديد موقف الأهلي من قرار كاف بشأن نهائي إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية بسبب مكان إقامة نهائي إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة يخاطب كاف لرفض إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بسبب الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) سيلتا فيجو.. إصابة خطيرة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال