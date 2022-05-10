مهاجم أرسنال يقرر تمثيل غانا دوليا بدلا من إنجلترا

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

منتخب غانا

قرر إيدي نكيتياه مهاجم أرسنال تمثيل منتخب غانا على الصعيد الدولي، بدلا من تمثيل منتخب إنجلترا، حسب تقارير غانية.

وأفاد موقع موقع 442gh أنه من المتوقع الإعلان عن ذلك في الأسابيع المقبلة بعد أن حصل اللاعب على جواز سفره الغاني.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاما وافق على الالتزام بتمثيل غانا بعد موافقة والديه.

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أوضح التقرير أن مهاجم أرسنال حصل بالفعل على جواز سفره الغاني في انتظار وثائق أخرى.

ومن المحتمل أن يلعب نكيتياه مع غانا في كأس العالم 2022 في قطر.

نكيتياه يتألق مع المدفعجية حاليا، إذ سجل 4 أهداف في آخر 5 مباريات له مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويحاول الاتحاد الغاني لكرة القدم وضع اللمسات الأخيرة على الظفر بخدمات الثنائي كالوم هدسون أودوي لاعب تشيلسي وطارق لامبتي لاعب برايتون، فكلاهما يمكنه اللعب لإنجلترا.

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