مصدر من الاتحاد السنعالي لـ في الجول: مؤشرات إيجابية لاستضافة نهائي دوري الأبطال..وموعد الحسم

الإثنين، 09 مايو 2022 - 13:35

كتب : محمد عبد العظيم

لقب دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر من الاتحاد السنغالي جديد المفاوضات بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من الاتحاد السنغالي لـ FilGoal.com: "هناك مؤشرات إيجابية لاستضافة السنغال لنهائي دوري أبطال إفريقيا من المفاوضات بين فوزي لقجع وأوجستين سينجو".

وأضاف "كل طرف أبدى استعداده للتنازل للآخر عن الاستضافة ومن المتوقع أن يتم حسم الأمر خلال 48 ساعة".

أخبار متعلقة
تقرير: بوجبا يرفض الانتقال لـ مانشستر سيتي أنس جابر: رفضت الخمر لأنني مسلمة.. هدفي التتويج بـ جراند سلام وأتمنى فوز صلاح بالأبطال ذا أثليتك: صفقة انتقال هالاند إلى سيتي ستنتهي خلال أيام مدرب شتوتجارت يوضح سبب استبدال مرموش بين شوطي لقاء بايرن

وواصل "ملف السنغال يحظى بدعم كبير من مصر وبعض الأعضاء في المكتب التنفيذي وكذلك باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد".

وأكمل "الأمر ليس حربا، نحن والمغرب أشقاء ولا يوجد فرق بين إقامته هنا أو هناك والعلاقة بين فوزي لقجع وأوجستين سينجور قوية للغاية والمشاوارات بينهم تسير بشكل إيجابي ولا توجد مشاكل".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن ثلاثة ملفات هامة فغي انتظار الحسم بخصوص نهائي دوري الأبطال. (طالع التفاصيل

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون رد في الذهاب.

ويلعب الفائز من الأهلي ووفاق سطيف مع الفائز من الوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي.

وفاز الوداد المغربي على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في لواندا بـ أنجولا.

السنغال دوري أبطال إفريقيا ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي
نرشح لكم
المدير التنفيذي لـ الأهلي: تحركنا مبكرا بشأن ملعب نهائي إفريقيا.. ونتمسك بالتحكيم الأجنبي في الدوري في الجول يكشف - جديد كواليس المفاوضات بخصوص ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا رئيس الوداد: مطالب الأهلي لا تعنينا.. على رئيس "كاف" أن يمنح المغرب حقه الديمقراطي تقرير مغربي: تعافي بدر بانون.. ومفاجأة بشأن موقفه من نهائي إفريقيا مع الأهلي دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف.. القنوات الناقلة والحكم في الجول يجيب - هل يغيب أحد لاعبي الأهلي عن نهائي دوري الأبطال بسبب البطاقات دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يتمسك بالعدالة.. ويطالب بإقامة النهائي في ملعب محايد اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة الأهلي ووفاق سطيف بتركيز؟
أخر الأخبار
مصدر من الاتحاد السنعالي لـ في الجول: مؤشرات إيجابية لاستضافة نهائي دوري الأبطال..وموعد الحسم 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: بوجبا يرفض الانتقال لـ مانشستر سيتي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنس جابر: رفضت الخمر لأنني مسلمة.. هدفي التتويج بـ جراند سلام وأتمنى فوز صلاح بالأبطال ساعة | رياضات أخرى
ذا أثليتك: صفقة انتقال هالاند إلى سيتي ستنتهي خلال أيام ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب شتوتجارت يوضح سبب استبدال مرموش بين شوطي لقاء بايرن ساعة | المحترفون
ملف - كل ما قاله أمير مرتضى في ليلة نارية.. قضايا الزمالك ومفاوضات التجديد والصفقات الجديدة ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك في القضايا الحالية.. وحقيقة مفاوضات المصريين والأجانب 2 ساعة | الدوري المصري
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال