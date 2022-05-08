المدير التنفيذي لـ الأهلي: تحركنا مبكرا بشأن ملعب نهائي إفريقيا.. ونتمسك بالتحكيم الأجنبي في الدوري

الأحد، 08 مايو 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

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شدد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي على أن طلب الأحمر بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب محايد جاء مبكرا لتنفيذ العدالة لكل الفرق المشاركة في البطولة.

وقال شلبي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلي تحرك مبكرا وطالب الاتحاد الإفريقي بتحديد ملعب محايد لنهائي دوري الأبطال، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لكل أطراف نصف النهائي".

وأضاف "الأهلي يثق تماما في مساندة اتحاد الكرة له بشأن مخاطفة الاتحاد الإفريقي لتحديد ملعب محايد لنهائي دوري الأبطال".

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وأكمل "الأهلي يسافر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة لمواجهة وفاق سطيف، والعامري فاروق رئيسا للبعثة".

وكشف "محمود الخطيب لم يناقش مع رئيس الاتحاد القطري مقترح بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في قطر".

وأكد "الخطيب يتحامل على نفسه كثيرا ويتخلف عن البرنامج العلاجي الخاص به وذلك يؤثر على حالته الصحية، وإذا كان في حالة صحية جيدة لن يتأخر عن السفر مع الفريق".

وأتم تصريحاته "الأهلي لا يزال يتمسك بطلبه في تعيين حكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري المصري".

ويقترب الأهلي من التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في ذهاب نصف النهائي على وفاق سطيف الجزائري برباعية دون رد.

في الطرف الآخر يقترب الوداد المغربي من التأهل للنهائي بعدما فاز خارج ملعبه في الذهاب على بترو أتليتكو الأنجولي بثلاثية دون رد.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية شهر مايو الجاري ولم يحدد الاتحاد الإفريقي حتى الآن مكان المباراة.

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