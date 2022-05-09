ذا أثليتيك: أرسنال مصمم على بقاء النني

الإثنين، 09 مايو 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

محمد النني ومايكل أرتيتا

أفادت شبكة ذا أثليتيك أن نادي أرسنال بدأ مفاوضاته مع لاعبه المصري محمد النني من أجل توقيع عقد جديد يربطه بالنادي لفترة أطول.

النني الذي انضم للمدفعجية من صفوف بازل في 2016 ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يعلن النادي موقفه من استمراره أو رحيله بشكل رسمى حتى الآن.

وقال الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين المتخصص في أخبار أرسنال بشبكة ذا أثليتيك إن المفاوضات ما زالت في مرحلة أولية فقط، لكن أرسنال مصمم الآن على الاحتفاظ بالنني.

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وأوضح التقرير أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الذي جدد عقده حتى 2025 يرغب في بقاء النني نظرا لخبرته وشخصيته داخل غرفة خلع الملابس.

وذكر أن وجود النني والغاني توماس بارتي لا يمنع أرسنال من التفكير في ضم البلجيكي يوري تيليمينس من ليستر سيتي الصيف المقبل.

وقضى النجم المصري موسم 2019-20 على سبيل الإعارة في صفوف بشكتاش التركي.

النني البالغ من العمر 29 عاما لم يلعب كثيرا تحت قيادة أرتيتا وسلفه أوناي إيمري، لكنه ظهر في الأسابيع الأخيرة كنجم غير متوقع في الفريق.

فقد خسر أرسنال 3 مباريات متتالية وبدت آماله في التواجد برباعي القمة في خطر، فقرر المدرب الإسباني الدفع بالنني كأساسي في المباريات الأربعة الأخيرة، ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد ووست هام يونايتد وليدز يونايتد، وكلها انتهت بفوز للمدفعجية.

واقترب أرسنال بشدة من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز على ليدز يونايتد 2-1 في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ووسع أرسنال الفارق مع توتنام إلى 4 نقاط، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، وقبل مواجهة الفريقين المصيرية الجولة المقبلة.

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