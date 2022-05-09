تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب

الإثنين، 09 مايو 2022 - 12:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

يدرك الجميع أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر مانشستر سيتي لجدول المسابقة بفارق 3 نقاط عن ليفربول.

3 مباريات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، سيتي (89 هدفا)، ليفربول (87 هدفا).

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ليفربول أمامه 3 مباريات، بينهم 2 خارج ملعبه، وواحدة على ملعبه أنفيلد.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

مؤجلة من الجولة 33: أستون فيلا خارج أنفيلد (الثلاثاء 10 مايو)

الجولة 37: ساوثامبتون خارج أنفيلد (الثلاثاء 17 مايو)

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد (الأحد 22 مايو)

علما بأن ليفربول سيلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي يوم السبت 14 مايو بين مباراتي أستون فيلا وساوثامبتون.

كما يستعد زملاء محمد صلاح لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 من الشهر الجاري عقب نهاية صراع الدوري.

بينما يخوض سيتي حامل لقب الدوري مباراتين خارج ملعبه استاد الاتحاد، مقابل واحدة بملعبه.

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

مؤجلة من الجولة 33: ولفرهامبتون خارج ملعب الاتحاد (الأربعاء 11 مايو)

الجولة 37: وست هام يونايتد خارج ملعب الاتحاد (الأحد 15 مايو)

الجولة 38: أستون فيلا على ملعب الاتحاد (الأحد 22 مايو)

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2021-2022 يوم 22 مايو المقبل.

ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح
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