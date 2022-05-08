في الجول يكشف - المكان والموعد والنظام.. موقف 3 ملفات نارية حول نهائي دوري أبطال إفريقيا

شهدت الساعات الأخيرة مناقشات محتدمة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي تقترب القارة من معرفة طرفيه بشكل كبير.

الوداد المغربي وضع قدما في النهائي بالفوز على بترو أتليتكو الأنجولي في لواندا 3-1، مثلما فعل الأهلي وفاز على وفاق سطيف الجزائري في القاهرة 4-0.

مكان النهائي، وموعده، واحتمالية عودته للنظام القديم بمواجهة ذهاب وإياب، FilGoal.com يكشف موقف تلك الملفات.

مكان النهائي

رغبة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ميالة بشكل أكبر للعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال، ولذلك سببين.

السبب الأول: هو أن موتسيبي يرى أنه من غير الجيد للبطولة لعب النهائي لعامين متتاليين في المغرب.

السبب الثاني: هو رغبة موتسيبي في تفادي أي مشاكل خاصة بالمباراة، لأن لعبها في المغرب مع اقتراب الوداد من النهائي سيثير العديد من المشاكل والاعتراضات خاصة من الجانب المصري مع اقتراب الأهلي من الوجود كطرف ثان في النهائي.

ولكن تلك الرغبة، تتعارض مع رغبة المكتب التنفيذي لـ كاف، والذي صوت من قبل للعب المباراة في المغرب، وذلك بسبب الجاهزية الكاملة للمغرب لاستضافة المباراة سواء لوجيستيا أو صحيا، وإمكانية دخول الجمهور بسعة كاملة للمباراة النهائية.

وأمام ذلك الموقف، كان موتسيبي قد كلف عضوي المكتب التنفيذي، المغربي فوزي لقجع والسنغالي أوجاستين سينجور، بالوصول لحل، حيث أمهلهما أسبوعا منذ يوم الأربعاء الماضي.

حتى الآن، لم يبلغ لقجع وسينجور، موتسيبي، بأي قرار، في انتظار يوم الأربعاء المقبل الذي قد يشهد حلا لتلك الأزمة.

موعد النهائي

كلف موتسيبي إدارة المسابقات لوضع تصور جديد لموعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، عوضا عن يوم 28 مايو، حيث سيكون موتسيبي في باريس لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

وبالتالي، من الأقرب تغيير موعد النهائي إلى يوم 22 مايو الجاري، أو تأجيله إلى بعد يوم 15 يونيو مع انتهاء الأجندة الدولية للجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

نظام النهائي

طرح بعض أعضاء المكتب التنفيذي، العودة للنظام القديم وهو لعب النهائي على مباراتين في النسخة الحالية، ولكن الأمر تم رفضه من موتسيبي، ولكن يظل من المرجح العودة لذلك النظام في النسخة المقبلة.

ولم يتم مناقشة فكرة إلغاء اعتبار الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل بأي شكل خلال تلك المناقشات.

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