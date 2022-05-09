ملف - كل ما قاله أمير مرتضى في ليلة نارية.. قضايا الزمالك ومفاوضات التجديد والصفقات الجديدة

أوضح أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك جديد القضايا الخاصة بالنادي والمفاوضات مع اللاعبين والصفقات الجديدة.

ويقدم لكم FilGoal.com ملف كامل لما قاله أمير في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2

الفارق بين الولاية الأولى والثانية وكواليس ما بينهما

"الولاية الثانية في الزمالك أصعب من الأولى بسبب المشاكل الكثيرة التي واجهناها وكانت متواجدة قبل وجودنا".

وأضاف "حدث تضخم في العقود التي تم تجديدها، ليس من الطبيعي أن تزيد عقود اللاعبين في نفس الوقت الذي يعاني فيه النادي من أزمة مالية".

وبسؤاله عما كان ليغيره لو عاد به الزمن في الولاية الأولى قال: "أن أجهز البديل بشكل مبكر لأي لاعب أو مدرب أعلم أنه قد لا يتواجد معنا مستقبلا أو سيخرج عن تركيزه مع النادي".

وأوضح "على سبيل المثال، كنا نعلم أن كهربا تقدم بالشكوى ضد الزمالك أثناء وجوده في النادي ووقتها دخل أحمد سيد زيزو إلى الفريق في يناير ولكن هذا لم يحدث في مراكز أخرى".

وعن علاقته باللاعبين قال أمير مرتضى: "لا يمكن أن يكون هناك لاعب في الزمالك لا يشعر بالأمان. طوال فترة عدم تواجدي في الزمالك لم أوجه أي لاعب لأي شيء أو أتحدث معه في مستقبله تماما".

وواصل "بعض اللاعبين تحدثوا معي لأخذ رأيي وكنت أنصحهم بما فيه مصلحة الزمالك مثل مصطفى محمد وقت انقطاعه عن التدريبات ونصحته وقتها بالعودة لأنه سيخسر ما هو أكثر من العقد حال حدوث ذلك".

وأوضح "وصلنا في المفاوضات مع جلطة سراي بخصوص مصطفى محمد وقتها إلى 8 ملايين دولار وكانت رغبة النادي التركي أن يدفعها على دفعتين، لم يكن مطروحا خيار الإعارة مع أحقية الشراء".

وعن رحيل المدرب جايمي باتشيكو وعودة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الموسم الماضي قال: "لم أجد مبررا لرحيل باتشيكو عن الزمالك. لقد وصل إلى النادي في وقت صعب وقدم مستويات جيدة من الناحية الفنية".

وأوضح "من الصعب أن تجد مديرا فنيا يقبل بالعمل في ظل عدم الاستقرار".

ونفى أمير مرتضى المزاعم بشأن تسبب محمود عبد الرازق "شيكابالا" نجم الفريق في رحيل باتشيكو قائلا: "الحديث عن أن شيكابالا هو السبب في تواجد كارتيرون ورحيل باتشيكو غير صحيح".

أما عن مسألة التونسي فرجاني ساسي الذي غادر الزمالك بنهاية عقده قال: "حسم المفاوضات مع فرجاني ساسي تأخر وكان يجب أن يحدث في وقت مبكر سواء بالتجديد أو بالبيع وبدأ البحث عن البديل حال الاتفاق على عدم التجديد".

وروى أمير مرتضى منصور ما يعكس تعاونه مع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في الفترة بين إبعاد مجلس مرتضى منصور وعودته، وذلك في جلسة جمعته مع محمد عطية عضو اللجنة الذي تولى الإشراف على كرة القدم.

وقال أمير مرتضى: "تحدثت مع محمد عطية بعد تواجده في النادي لمدة أربع ساعات شرحت له كل التفاصيل الخاصة بالنادي وما سيحتاجه".

وأضاف "طلب تواجدي في النادي ولكنني أخبرته بأن هناك لجنة للكرة تقوم بدورها الآن وبالتالي لا حاجة لوجود منصبي السابق في النادي".

وكشف منصور عن عرض تلقاه من أحد الأندية، رافضا الكشف عن اسمه حيث قال: "عُرض عليّ العمل كمدير رياضي في أحد الأندية الكبيرة في مصر ورفضت ذلك".

كما نفى تقاضيه أي أموال من عمله في الزمالك قائلا: "أعمل في نادي الزمالك بالمجان، لا أحصل على أي مليم مقابل ذلك".

عودة فيريرا ومفاوضات التجديد وموعد عودة المنافسة على بطولة إفريقيا

"بكيت بعد توافد الجماهير تحت منزلي والهتاف لي بعد التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي".

وأضاف "كان موقف لم أتعرض له من قبل وغير فكرتي 180 درجة عن العودة مجددا".

وعن التعاقد مع جوسفالدو فيريرا المدرب الحالي للزمالك قال: "فيريرا كان دائما الخيار الأول بالنسبة للزمالك وهو مدرسة كبيرة بالنسبة لنا ومع كل رحيل لأي مدير فني كنا نتحدث معه وهو مدرسة كبيرة في عالم كرة القدم".

وأوضح "لا صحة على الإطلاق لرغبة فيريرا في الاستغناء عن شيكابالا وحازم إمام".

وتابع "الولاية الأولى لفيريرا كان عمر شيكابالا 27 عاما والآن 36، مشكلة فيريرا وقتها كانت في بقاءه لفترة طويلة بدون لعب وليست مشكلة شخصية مع اللاعب".

وواصل "فيريرا شخصية قوية وذكية جدا، وشيكابالا يتعامل بروح القائد دائما ولم يفتعل أي مشكلة تماما".

وتطرق أمير مرتضى إلى ملف تجديد عقود اللاعبين، وكواليس إعلان قرار عدم التجديد للخماسي طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

وعن ذلك قال: "كل ما طلبناه من اللاعبين الذين شارفت عقودهم على الانتهاء هو إعلان موقفهم بشكل سريع سواء بالبقاء أو الرحيل لمحاولة إيجاد البديل بشكل سريع".

وأضاف "حديث رئيس النادي عن عدم التجديد للخماسي في الزمالك كان لحمايته وإغلاق الملف لنهاية الموسم".

وأوضح "لم يحدث أي تفاوض مع طارق حامد أو أشرف بنشرقي بعد قرار عدم التجديد لخماسي الفريق".

وتابع "من الوارد أن يكون هناك أي حدث مع نهاية الموسم يعدل مسار التفاوض مع الخماسي الذي تم الإعلان عن عدم التجديد له للبقاء في الزمالك ولكن في النهاية إن حدثت ستكون بشروط النادي".

وواصل "النادي دائما يحضر للمستقبل ومن الوارد أن يكون المستقبل في الحفاظ على العناصر الموجودة، ما سيحدد ذلك هو النتائج".

وبسؤاله عما إذا كان سينزعج إذا انضم المغربي أشرف بنشرقي لصفوف الغريم الأهلي قال: "نحن في عصر احتراف، إذا كان رأي أي لاعب أن مصلحته بعد نهاية عقده مع الزمالك في التواجد مع الأهلي أو بيراميدز أو أي نادي آخر فليفعل ذلك، ولكنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

أما عن خططه المستقبلية على الصعيد الإداري أوضح "لا أخطط للتواجد في رئاسة نادي الزمالك بعد مرتضى منصور، ولكن في النهاية المنصب الذي سيرى جمهور الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية أنه المناسب لي سأتواجد فيه لخدمة النادي".

وعن بطولة إفريقيا قال أمير مرتضى: "تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك (2020) منحه دفعة كبيرة للتتويج بها من جديد".

وتابع "بطولة دوري أبطال إفريقيا فنيا في الموسمين الماضيين ليست بهذه الصعوبة، مؤمن بقدرة نادي الزمالك على الفوز بالبطولة قريبا مع استمرار المنافسة على الدوري".

وأضاف "إذا استمر تركيز المجموعة الآن في المباريات وقدمنا المطلوب فسيكون بمقدورنا الحفاظ على لقب الدوري".

التواصل مع وكيلة موسيماني والتفاوض مع رمضان صبحي وبند عقد أوباما

"رمضان صبحي واحد من أفضل اللاعبين المتواجدين في مركزه، إذا كان مناسبا للمنظومة في يوم من الأيام فسنتفاوض معه. نتطلع دائما لأن يكون لدينا الأفضل".

وأضاف "لو كان هناك رغبة في التعاقد مع لاعب من الأهلي فنخاطب إدارة النادي بشكل رسمي لأن هذا هو الأمر الصحيح وما يجب أن يحدث".

وعن العقود قال: "عقود لاعبي الزمالك تنتهي في نهاية يونيو والدوري سينتهي في أغسطس، ننتظر رد اتحاد الكرة لحل هذه الأزمة وهي مسئولية الاتحاد".

أما عن لاعبي الفريق المخضرمين قال أمير مرتضى: "شيكابالا قائد نادي الزمالك وواحد من أهم الكوادر القيادية في النادي، مستمر معنا بالطبع في الموسم المقبل وكذلك محمد عبد الشافي، الإفادة التي يقدمها لنا الثنائي أكبر مما يتخيله الكثير".

وتابع "غيرنا عقد شيكابالا بالقيمة التي اتفق عليها مسبقا بمجرد علمنا بذلك وكان بطلب من رئيس النادي".

وأوضح "شيكابالا وعبد الشافي وحازم إمام لن يرحلوا عن الزمالك إلا عندما يقولوا إنهم غير قادرين على الاستمرار".

وكشف أمير مرتضى عن حقيقة التواصل بينه وبين وكيلة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قائلا: "حدث تواصل بيني وبين وكيلة موسيماني بناء على طلبها وعن طريق وسيط، وأخبرتنا بأن هناك مشاكل مع الأهلي وأنها كوكيلة للمدرب تبحث عن الخيارات المتاحة".

وعن وجود بند في عقد يوسف أوباما يشترط عدم تقاضي أي لاعب راتب أكبر من راتبه قال: "اللاعب لم يكن يهتم به وأخبرني بذلك وبعدم وجود أي مشكلة من جانبه لحذف هذا البند".

أما عن مصطفى فتحي الذي انتقل إلى التعاون السعودي أوضح "لم أجد أي مبرر لرحيل مصطفى فتحي عن صفوف النادي على سبيل الإعارة دون تمديد التعاقد".

وكشف أمير مرتضى عن حجم الأزمة بين ولايتيه قائلا: "التضخم الذي حدث في عقود اللاعبين بين الولاية الأولى والثانية يساوي خمسة أضعاف تقريبا".

وأخيرا عن أزمة منع الزمالك من القيد قال: "سنقوم بحل أزمة القيد قريبا، المشكلة أقل مما قد يتخيله الكثير. التصالح تم مع أكاديمية الكاميرون بعد صدور قرار فيفا ولذلك لم يتم العمل به".

قضايا الزمالك ومفاوضات اللاعبين الجدد والتفضيلات الشخصية

"الزمالك وضعه كان قانونيا منذ البداية في قضية كهربا ورئيس النادي قال بأنه سيحصل على حقه وفي النهاية فزنا بالقضية في فيفا والمحكمة الرياضية".

وأضاف "كهربا عرض على الزمالك العودة لصفوفه من جديد ورفضنا وهناك شهودا على ذلك".

وتابع عن الحكام المصريين "نلعب في الدوري المصري والفرق مصرية فمن الطبيعي أن يكون الحكام من مصر، نتعرض لبعض القرارات الخاطئة ولا نتحدث عنها، لا نريد أن نكون من يصدر المشاكل".

وواصل عن تغريدة حسين فيصل وقت كأس العرب "كنت أنوي كتابتها منذ معرفتي برحيله عن الفريق ولكنني فضلت عدم فعل ذلك لتجنب إثارة المشاكل، استمر بعد ذلك في تقديم مستوى مميز وانضم لمنتخب مصر، حزنت لرحيله وكنا نراه مستقبلا للزمالك في هذا المركز".

واستطرد "هناك شرط جزائي في عقد جنش بقيمة 2 مليون جنيه، يجب أن أجلس معه لأعرف سبب هذا البند وحال عودته يجب أن يتم تعديله".

واستكمل "انضمام شيكابالا إلى الجهاز الفني بعد الاعتزال؟ ما زال الوقت مبكرا على ذلك، شيكابالا يمكنه اللعب لموسمين قادمين".

وأردف "أكثر ما ضايق فرجاني ساسي هو الرحيل بهذا الشكل مع حب جمهور نادي الزمالك، إذا عاد في يوم من الأيام سيكون لإصلاح هذا الأمر والرحيل في النهاية بشكل لائق".

وأوضح "ملف عدم التجديد للخماسي في يد رئيس النادي فقط، أي استثناء سيحدث لأي لاعب منهم سيكون منه".

أمير أوضح موقف الزمالك في بعض القضايا الحالية وجاء كالتالي:

ماريتمو - حققنا في الأمر قبل نهاية الولاية الأولى والأمر حاليا في يد النيابة بسبب البند الذي سبب المشكلة

قضية كهربا تم الحكم فيها لصالح الزمالك وسنحصل على حقنا

قضية حمدي النقاز - الزمالك استأنف على الحكم وفاز بها ولم أجد أي مبرر لعمل تسوية مع اللاعب

فزنا بقضية معروف يوسف في المحكمة الرياضية بعد أن حكمت له فيفا بـ9 ملايين جنيه في البداية

تمت تسوية القضية مع كريستيان جروس بعد أن تنازل عن الفوائد وجزء من المستحقات وتمت جدولتها على عام ونصف متبقي منه ثلاثة أقساط

اتفقنا في البداية مع فرجاني ساسي على عمل تسوية بتخفيض المبلغ الذي حصل عليه من المحكمة ولكننا رأينا أنه حال استكمال القضية فمن الممكن أن يكون هناك تقليل أكبر للمديونية أو إلغائها

الزمالك استأنف في قضية باتشيكو من أجل تخفيض الغرامة والمدرب استأنف لزيادتها، لم يتم حسم الأمر.

أمير كشف بعد ذلك موقف الزمالك من التعاقد مع بعض اللاعبين حاليا أو في الفترة الماضية، وجاء كالتالي:

حمدو الهوني لم يتواصل معي من أجل الانضمام للزمالك

لابا كودجو كان من المرشحين لدعم هحوم الزمالك في وقت سابق ولكن ليس الآن

لا نفاوض جاكسون موليكا حاليا للانضمام للزمالك

أحمد توفيق وأحمد أيمن منصور وقعا على عقود الانضمام للزمالك؟ لا

جون إيبوكا من ضمن المعروضين على نادي الزمالك لتدعيم هجومه

أنيس البدري كان على بعد خطوة من الانضمام للزمالك في وقت سابق

ناصر منسي كان من المرشحين لتعويض رحيل مصطفى محمد

حمدي النقاز عرض الاعتذار والعودة إلى الزمالك في الموسم الجديد

لا أرفض انضمام عبد الله السعيد للانضمام للزمالك

والد زيزو وعدني بتعديل عقده وإلغاء الشرط الجزائي

وأخيرا.. أجاب أمير مرتضى عن بعض الأسئلة السريعة والتفضيلات

بين بنشرقي وأوناجم وساسي.. لو كان بيدك اختيار لاعب واحد للتواجد مع الزمالك في الفترة المقبل فمن ستختار؟

بنشرقي

بين أبو جبل وجنش وعواد.. من أكثر حارس يشعرك بالاطمئنان بينهم؟

أبو جبل ثم عواد

عمرو مرعي، شادي حسين، أحمد عاطف.. من بينهم وقع للزمالك من قبل؟

عمرو مرعي

رمضان صبحي، إبراهيم عادل، وليد الكرتي.. أيهم فاوضته للانضمام للزمالك؟

وليد الكرتي، كان من المرشحين للتواجد في الزمالك قبل رحيلنا في الولاية الأولى وتفاوضت معه

رمضان صبحي علاقتي به جيدة منذ فترة تواجده في الأهلي وتحدثت معه قبل رحيله على الانضمام للزمالك وتم تأجيل الأمر وقتها

مصطفى محمد أم محمد شريف؟

أحب أسلوب محمد شريف كمهاجم متحرك ولكنني أفضل طريقة مصطفى محمد المهاجم الكلاسيكي الذي يسجل من نصف فرصة

علي معلول، أليو ديانج، بيرسي تاو.. لو لم يكونوا في الأهلي من ستضم بينهم؟

لن أضم أيا منهم، ليس شرطا أن يكون اللاعب مؤثرا في الأهلي ويكون بنفس القدر مع الزمالك

علي معلول مفيد في الأهلي بالطبع ولكن لا يوجد مشكلة في الزمالك في مركز الظهير الأيسر بوجود فتوح وعبد الشافي وعبد الله جمعة

ديانج لا يتماشى مع أسلوب لعب الزمالك، هذا لا يعني أنه لاعب غير جيد ولكن الأمر يتعلق بالديناميكية والأسلوب

حسين فيصل، مصطفى فتخي، أحمد رفعت.. أيهم حزنت أكثر لرحيله عن الزمالك؟

حسين فيصل لأنه كان مشروع لاعب للمستقبل من أجل الزمالك ثم أحمد رفعت لأن الظروف كان كلها ضده

اجتمعت مع رمضان صبحي أكثر من مرة عندما كان لاعبا في الأهلي؟

نعم تواصلت معه، ليس شرطا أن تكون اجتماعا وهذا حدث مع أكثر من لاعب في الأهلي

أكتر مدرب علاقته جيدة باللاعبين بين جروس وفيريرا وكارتيرون؟

فيريرا

لاعب أرغب في عودته للزمالك بين عمر جابر وأحمد توفيق وباسم مرسي؟

عمر جابر ثم باسم مرسي لو حافظ على مستواه

من يصلح ليكون مدير فني مستقبلا، شيكابالا أم طارق حامد أم حازم إمام؟

طارق حامد ثم شيكابالا