في بداية العهد الأمريكي.. تعثر قاتل لـ تشيلسي أمام ولفرهامبتون

في مباراة هي الأولى في العهد الأمريكي الجديد لتشيلسي، تعادل الفريق مع ولفرهامبتون بهدفين مقابل هددفين في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة حضور الأمريكي تود بوهلي مالك نادي تشيلسي الجديد الذي أتم صفقة شراء النادي منذ ساعات قليلة بعد سنوات تحت إدارة الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي السابق.

التعادل رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 67 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع والذي سيلعب أمام ليدز يونايتد، كما ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة الـ 50 في المركز الثامن.

سجل روميلو لوكاكو هدفي تشيلسي، بينما سجل ترينكاو هدف ولفرهامبتون الوحيد.

أحداث المباراة

بدأ تشيلسي بالهجوم في الدقيقة التاسعة من تيمو فيرنر ولكن جوسي سا تألق في التصدي.

وحاول بوليسيتش التسديد في الدقيقة الـ 19 بيسراه ولكن الكرة مرت بجوار المرمى.

وتقدم لوفتوس تشيك لتشيلسي بالهدف الأول في الدقيقة الـ 35 ولكن الهدف ألغي لوجوده في حالة تسلل.

وفي الشوط الثاني حصل لوكاكو على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 54 بعد عركلته داخل منطقة الجزاء قبل أن يسجلها بنفسه في المرمى محرزا الهدف الأول.

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني سريعا بعد 3 دقائق فقط من تسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 73 كاد هوانج هي تشان أن يقلص الفارق للضيوف ولكن الحارس ميندي تألق في التصدي للانفراد.

وقلص فرانشيسكو ترينكاو الفارق لولفرهامبتون في الدقيقة الـ 78 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وكاد ترينكاو أن يتعادل بعد 5 دقائق بعد مجهود فردي رائع ولكنه سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة الـ 97 تعادل كونور كودي برأسية قاتلة من داخل منطقة الجزاء مستغلا عرضية رائعة كوتشينو.