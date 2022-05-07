مصري أو أجنبي.. تكليف حازم إمام ومحمد بركات باختيار مدير فني لاتحاد الكرة

كلف اتحاد الكرة عضويه حازم إمام ومحمد بركات باختيار المدير الفني الجديد للجبلاية خلفا لنيلو فينجادا.

وأشار اتحاد الكرة عبر صفحته السمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنه إمام وبركات يتعين عليهما البحث في السير الذاتية للمديرين الفنيين بمختلف الجنسيات المصرية والأجنبية.

وأوضح بيان اتحاد الكرة أنه يجب الانتهاء من البحث ووضع تقرير خلال 10 أيام لمناقشة الأمر في اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

كذلك كُلف الثنائي بتشكيل لجنة فنية تتولى وضع البرامج الفنية واختيار الأجهزة الفنية للمراحل السنية الأخرى.

وجاء بيان اتحاد الكرة كاملا كالتالي:

أسند مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة برئاسة الاستاذ جمال علام ، ملف اختيار المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة، إلى الكابتن حازم إمام و الكابتن محمد بركات عضوى مجلس الإدارة.

وتم تكليف الثنائي إمام و بركات بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات المختلفة، واختيار مدير فني جديد للاتحاد وكذلك تشكيل لجنة فنية تتولي وضع البرامج الفنيه واختيار الأجهزة الفنية للمراحل السنيه الأخرى.

وبموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد ، فقد تقرر بتكليف إمام وبركات ببحث السير الذاتيه لعدد من المديرين الفنيين بمختلف الجنسيات (مصرية/أجنبيه)والمعروضة علي الاتحاد سواء من خلال سير ذاتية أو اقتراحات وتصورات أعضاء مجلس الإدارة علي أن يتم الإنتهاء من البحث ووضع تقرير خلال 10 أيام ليتم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم لمناقشته.

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