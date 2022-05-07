أفضل احتفال بذكرى التأسيس.. الوداد يضع قدما في نهائي إفريقيا بثلاثية ضد بترو أتليتكو

لا يوجد أفضل من الاحتفال بالذكرى الـ 85 على تأسيس الوداد المغربي من الفوز بثلاثية خارج القواعد على ملعب 11 نوفمبر على بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 3-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ووضع قدما في النهائي.

سجل أهداف الوداد: تياجو أزولو (بالخطأ في مرماه) ويحيى جبران وجاي مبينزا، فيما سجل جوب هدف بترو أتليتكو الوحيد.

الوداد سينتظر 90 دقيقة يوم الجمعة المقبل من أجل حسم بطاقة التأهل للنهائي للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة في آخر 5 سنوات.

الوداد في مواجهته السابعة مع بترو أتليتكو حقق الفوز الخامس مقابل فوز للفريق الأنجولي وتعادل.

التشكيل

قاد جاي مبينزا وزهير المترجي وبديع أووك هجوم الوداد.

بينما بدأ البرازيلي تياجو أزولو هداف البطولة برصيد 6 أهداف في هجوم بترو أتليتكو وجاوره الأنجولي يانو.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا لكن دون أي خطورة بين المرميين، وفي الدقيقة 16 تقدم الوداد بهدف عكسي.

ركلة ثابتة من الجهة اليمنى من خارج منطقة الجزاء سددها يحيى عطية الله وحولها تياجو ليال برأسية في شباكه بالخطأ.

أول فرصة محققة لأصحاب الأرض جاءت برأسية من يانو ومرت أعلى من العارضة في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، باغت يحيى جبران الجميع وسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى معلنة نهاية الشوط الأول بالهدف الثاني.

في الشوط الثاني حاول لاعبو بترو أتليتكو من تسجيل هدف تقليص الفارق، فارتطمت تسديدة جيلسون بالقائم الأيسر في الدقيقة 48، وتابعها يانو بتسديدة مرت أعلى العارضة.

وكاد زهير المترجي أن يضيف الهدف الثالث لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس في الدقيقة 56.

وبعد 12 دقيقة سجل الكونغولي جاي مبينزا الهدف الثالث بعد تمريرة ثنائية مع زهير المترجي.

البديل كاسترو حاول تهديد مرمى الوداد، تسديدة من خارج المنطقة تصدى لها أحمد رضا تنكاوتي بثبات ثم رأسية مرت بجوار القائم.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء، أرسل جوب ركلة حرة مباشرة مرت من الجميع وسكنت الشباك مقلصا الفارق.

وفي الدقيقة 84 كاد أن يقلص يحيى عطية الله برأسية النتيجة لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع وعقب تدخل بدون كرة أشهر مصطفى غربال البطاقة الحمراء في وجه سواريش دا سيلفا في الدقيقة 91.