خبر في الجول – مقترح من رابطة الأندية لزيادة الحضور الجماهيري في الدوري

قدمت رابطة الأندية المصرية اقتراحا لزيادة عدد الحضور الجماهيري في الدور الثاني من الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رابطة الأندية تريد زيادة عدد الحضور الجماهيري في الدور الثاني من الدوري من ألف إلى خمسة آلاف متفرج.

وستقوم الجهات المختصة المتمثلة في الجهات الأمنية وشركة برزنتيشن وشركة تذكرتي ومناطق كرة القدم بدراسة المقترح قبل اتخاذ القرار.

وشهد الدور الأول من الموسم الجاري من الدوري حضور ألف مشجع في كل مباراة بعد استخراج بطاقة المشجع عبر موقع "تذكرتي".

وتنطلق منافسات الدور الثاني من الدوري يوم الأثنين المقبل بمباراة إيسترن كومباني والمقاولون العرب.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ41 نقطة بفارق ست نقاط عن ملاحقه بيراميدز وللأخير لقاء أقل.

فيما يبتعد الزمالك عن الأهلي بتسع نقاط وللفريق الأحمر ثلاث مباريات أقل.