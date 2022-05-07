سيميوني: نحترم ريال مدريد لكن شعبنا أكثر

رفض دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد إقامة ممر شرفي للاعبي ريال مدريد عقب حصد لقب الدوري الإسباني قبل بداية قمة الجولة 35.

ويحل ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ضيفا على أتليتكو في ملعب وانداميتروبوليتانو في أول جولة بعد حصد لقب الدوري.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "الحقيقة هي ما قاله النادي في بيان بتهنئة ريال مدريد ولاعبيه والجهاز الفني على ما فعلوه من عمل رائع".

وأضاف "نحترم ريال مدريد، لكن شعبنا أكثر".

وأكمل "لا أعلم إذا كانت يقام الممر في باقي بطولات العالم، كل مجتمع مختلف".

وأردف "في الدوري الإسباني يكون هناك ممر للتكريم، لكن كمثال من حيث أتيت لم نعتاد على هذا، نحن نعيش بشكل مختلف أيضا".

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وتحدث أنشيلوتي عن احتمالية عدم قيام أتليتكو بعمل ممر شرفي لفريقه قائلا: "الكل يفعل ما يريد، نحن نحترم ما سيفعله أتليتكو فنحن نحترمهم كثيرا وهم جيراننا وأصدقاء لنا إن قرر القيام بممر شرفي أم لا".

ويحتل ريال مدريد البطل صدارة الدوري برصيد 81 نقطة، فيما يحتل أتليتكو مدريد بطل الموسم الماضي المركز الرابع برصيد 61 نقطة.