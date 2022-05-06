طبيب الأهلي يكشف موقف السولية من مباراة وفاق سطيف

الجمعة، 06 مايو 2022 - 18:36

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الرجاء - عمرو السولية

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن موقف عمرو السولية لاعب وسط الفريق من لقاء وفاق سطيف.

عمرو السولية ومحمد عبد المنعم لاعبا الأهلي، غابا عن مران الأهلي الجماعي الأخير اليوم الجمعة، قبل لقاء وفاق سطيف.

وقال أبو عبلة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الجهاز الفني للنادي الأهلي فضل عدم خوض عمرو السولية للمران الجماعي وأداءه لتدريبات استشفائية".

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وأضاف "اللاعب أجرى بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته، ويتحدد في ضوء نتيجتها التي تظهر مساء اليوم إمكانية لحاقه بمباراة وفاق سطيف الجزائري المحدد لها مساء غدٍ".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي WE السلام، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com كان قد كشف أمس الخميس عن تأكد غياب عبد المنعم عن المباراة للإصابة، مع وجود فرصة محتملة لحضور السولية. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مؤتمر صحفي بعد قليل للحديث عن المباراة.

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