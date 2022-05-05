تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف

أصبح الأهلي شبه مكتمل الصفوف، قبل يومين من مواجهة وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه اليوم الخميس قبل مباراة يوم السبت، فيما يخوض مرانه الختامي قبل المواجهة مساء غد الجمعة.

وبعد مشاركتهم في المران كاملا لليوم الثاني على التوالي، تأكدت جاهزية عمرو السولية وأحمد عبد القادر وأليو ديانج لمباراة الأهلي ووفاق سطيف.

وكان السولية قد اشتكى من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، بينما كان ديانج قد عانى من كدمة أعلى الركبة، فيما عانى عبد القادر من كدمة قوية في الكتف.

ولكن الثلاثي بات جاهزا بشكل تام للمباراة.

اللاعب الوحيد الذي تأكد غيابه عن الأهلي في المباراة هو المدافع محمد عبد المنعم الذي عانى من إصابة عضلية أمام سيراميكا كليوباترا، ولن يكون جاهزا لمواجهة الذهاب

الأهلي ممثلا عن مصر يلتقي مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حين يلعب الوداد البيضاوي ممثلا عن المغرب في نصف النهائي الآخر ضد بترو دي لواندا الأنجولي.

يذكر بأن نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا 2021 أقيم في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وفاز فيه الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية، ليحصد الأحمر اللقب العاشر في تاريخه.

ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة على ملعب محدد سلفا منذ موسمين، على أن يحدد ملعب النهائي قبل تحديد طرفا المباراة النهائية.

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