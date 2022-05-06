مدرب سطيف لـ في الجول: نتائج الأهلي السلبية لن تؤثر عليه.. ولا نعاني من غيابات

يعتقد داركو نوفيتش المدير الفني لـ وفاق سطيف الجزائري، أن الأهلي لن يتأثر بنتائجه السلبية محليًا مؤخرًا، خلال مواجهة الفريقين.

الأهلي يستقبل وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب we السلام مساء السبت المقبل.

وصرّح نوفيتش لـ FilGoal.com: "لا يمكننا توقع النتيجة أو ما سيحدث في المباراة، يجب أن نستعد جيدًا للقاء وذلك ما نفعله في الوقت الحالي".

وتابع: "نحتاج إلى التركيز على التفاصيل الصغيرة التي تؤدي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، ويجب أن ندفع أنفسنا للعب مباراة جيدة والتفوق على الأهلي".

وكشف: "لا أعاني من غيابات في فريقي، كل اللاعبين جاهزون للمباراة وذلك شيء جيد ويوسّع من قاعدة الاختيار، سأحاول تجهيز أفضل 11 لاعبًا للمباراة".

وأتم: "أعلم أن الأهلي حقق نتائج سلبية مؤخرًا في الدوري المصري ولكن ذلك ليس له أي مدلول، ولا يعد أمرًا إيجابيًا لنا، الأهلي فريق كبير وذلك لن يؤثر عليه بسبب خبرته الكبيرة، لن يعاني من أي ضغوط".

وكان الأهلي قد فرط في 4 نقاط بآخر مباراتين بالدوري المصري قبل مواجهة وفاق سطيف.

ونجح سطيف بدوره في الإطاحة بالترجي التونسي من قلب رادس في الدور ربع النهائي.

ويسعى الأهلي لمواصلة طريقه نحو تحقيق اللقب القاري الثالث على التوالي تحت قيادة بيتسو موسيماني.

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