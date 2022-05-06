حوار – صلاح: لماذا أخفي رغبتي بمواجهة ريال مدريد؟ لقد نهضت وقاتلت بعد نهائي كييف

الجمعة، 06 مايو 2022 - 14:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ريال مدريد

تعجّب محمد صلاح من دهشة البعض لصراحته وتصريحه برغبته في مواجهة ريال مدريد بحثًا عن الانتقام.

ريال مدريد يواجه ليفربول في باريس يوم 28 مايو الجاري، بنهائي دوري أبطال مكرر عن نسخة 2018 التي خسرها الريدز وعرفت خروج صلاح مصابًا في الكتف خلال الشوط الأول.

وصرّح صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" على هامش تسلمه جائزة رابطة النقاد الرياضيين كأفضل لاعب في الموسم: "لو سألت أي شخص في ليفربول، فالكل سيخبرك بالرغبة في مواجهة ريال مدريد. لا أعلم لماذا لا يُسمَح لنا بالحديث عن تلك الأمور، ولكني أتحدث دون مشكلة، أردت تلك المباراة، أردت مواجهة ريال مدريد".

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وأضاف: "إنهم فريق رائع ويمتلكون مدربا ولاعبين رائعين، عندما سألوني عن الفريق الذي أفضّل مواجهته، قلت ريال مدريد، كانت إجابة سهلة".

واسترجع صلاح ما حدث في نهائي كييف 2018: "في تلك اللحظة تشعر بإحباط شديد، لماذا يحدث لي ذلك في تلك المباراة تحديدًا! ولكن مع الوقت تنسى ما حدث".

وكشف: "عندما ذهبت في إجازة بعدها سألت نفسي: ماذا تريد؟ هل ترغب في مواصلة البكاء؟ أن تظل حزينًا ومتأثرًا بما حدث؟ أم تريد القتال مجددًا. وقد قاتلت بأفضل شكل ممكن، ولهذا نحن هنا الآن".

وأشار: "المدرب اجتمع معنا في فترة الإعداد للموسم التالي وتحدث معنا. كنا نمتلك رغبة شرسة في الفوز بدوري أبطال أوروبا بالعام التالي، وفي الدوري الإنجليزي كنا قريبين للغاية. أعتقد أن خسارة نهائي كييف عادت علينا ببعض المنافع أيضًا".

وتحوّل صلاح للحديث عن حظوظه بالظفر بالكرة الذهبية: "في العام الماضي خسرت الكرة الذهبية رغم تسجيلي 40 هدفًا لأني لم أفز بأي لقب. هذه المرة أرقامي عالية للغاية وقد فزنا بالفعل بلقب كأس. لو فزنا بالدوري ودوري الأبطال، فسيكون الأمر مثيرًا لمعرفة هوية الفائز بالكرة الذهبية".

وأكمل: "في الوقت الحالي يجب أن نركز على الشيء الأساسي وهو أن يفوز الفريق بالألقاب، بعدها تأتي بقية الأمور".

وشدد: "هذا أفضل موسم لي منذ قدومي إلى ليفربول، أرقام الأهداف والصناعة عالية، والفرص التي خلقتها كذلك هي الأعلى في الدوري الإنجليزي".

وأشار: "لا أشعر أنني جيد عندما يخسر الفريق، أو عندما لا أسجل ولا أصنع الفارق. لك عندما يفوز الفريق ولا أسجل فإن ذلك لا يمنعني من الشعور بالسعادة".

وأتم: "أحاول إيجاد أشياء صغيرة لتحفيزي، أن أتطلع لتحطيم رقم قياسي صغير هنا أو هناك لإبقاء ذهني مشغولًا، أعمل على أن تدفعني الرغبة في تحطيم تلك الأرقام، أن أشعر بالجوع دومًا لتحقيق مزيد من الإنجازات".

وسجل صلاح 30 هدفًا وصنع 15 في كافة المسابقات هذا الموسم، ويسعى لقيادة ليفربول لتحقيق رباعية تاريخية غير مسبوقة.

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