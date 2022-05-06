منافس الأهلي - لاعب وفاق سطيف: جاهزون لإسعاد الشعب الجزائري

يؤمن أمير قراوي لاعب وفاق سطيف بقدرات فريقه على تحقيق طموحات النادي الجزائري وجماهيره ببلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل وفاق سطيف ضيفا على الأهلي مساء السبت في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي we السلام ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال قراوي في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية الجزائرية: "المنافس قوي وكبير. لكن تواجدنا في نصف النهائي أكبر دليل على قيمتنا".

وأضاف "جاهزون لإسعاد الشعب الجزائري و نتواجد في فورمة عالية ونستهدف التأهل مباشرة الى النهائي. صحيح أن المأمورية صعبة لكننا نؤمن بقدراتنا".

بعثة وفاق سطيف وصلت مصر مساء أول أمس الأربعاء، تمهيدا لمواجهة الأهلي غدا السبت.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت بعد القادم 14 مايو على ملعب الفريق الجزائري.

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