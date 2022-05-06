من أجل مواصلة الرحلة.. أرسنال يجدد عقد أرتيتا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تجديد عقده مديره الفني ميكيل أرتيتا حتى عام 2025.

وكان العقد السابق لـ أرتيتا مع أرسنال ينتهي الصيف المقبل بعد أن وقّع معه النادي لأول مرة في ديسمبر 2019.

وصرّح أرتيتا للموقع الرسمي لـ أرسنال: "أنا متحمس وممتن للغاية، أشعر بالسعادة اليوم".

وأضاف: "نريد أن نأخذ النادي لمستوى أعلى وأن ننافس مع فرق الصدارة، وحتى نفعل ذلك يجب أن نصل لدوري أبطال أوروبا".

وتابع: "يجب أن نعمل على تطوير الفريق واللاعبين، وأن نضمن تواصلًا أكبر مع مشجعينا ونحسّن الأجواء في ملعب الإمارات، وأن نصير قادرين على انتداب مواهب كبيرة".

وأعلن أرسنال بالتوازي عن تجديد عقد السويدي جوناس إيديفال المدير الفني لفريق السيدات بعد موسم أول حقق فيه 17 انتصارًا من 23 مباراة خاضها حتى اللحظة.

تستمر الرحلة

أرتيتا الذي ختم مسيرته الكروية كلاعب في صفوف أرسنال وكان قائدًا له، عمل كمساعد مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وعندما أقال أرسنال الإسباني أوناي إيمري في ديسمبر 2019، تحوّل أرتيتا ليصير الرجل الأول في فريقه السابق.

أرتيتا (40 عامًا) قاد أرسنال للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2020، بالإضافة إلى كأس الدرع الخيرية في نفس العام.

وقاد أرتيتا فريق أرسنال في 127 مباراة، فاز في 69 منها، وتعادل 22، وخسر 36.

ويحتل أرسنال حاليًا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، ويسعى للعودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد غياب عدة سنوات.

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