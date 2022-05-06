اتحاد الكرة يقدم إيهاب جلال مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأحد

الجمعة، 06 مايو 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب بيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد تقديم إيهاب جلال كمدير فني جديد للمنتخب الوطني.

وذكر اتحاد الكرة أن موعد المؤتمر سيكون الثانية ظهر الأحد المقبل الموافق 8 مايو في مقر اتحاد الكرة.

ومن المُنتظَر أن يتم تقديم إيهاب جلال وجهازه المعاون بالكامل والإعلان عن كافة تفاصيل التعاقد.

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ويعوض إيهاب جلال سلفه البرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل عن تدريب منتخب مصر عقب الفشل في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأنهى جلال مهمته مع بيراميدز بعد توديعه كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب مازيمبي من الدور ربع النهائي.

وكشف FilGoal.com في وقتٍ سابق عن تفاصيل تعاقد اتحاد الكرة مع إيهاب جلال.

وقال مصدر من داخل الجبلاية: "عقد إيهاب جلال مع منتخب مصر سيكون لعامين".

وواصل "لا يوجد شرط جزائي في تعاقد جلال مع اتحاد الكرة".

وأتم المصدر حديثه "قيمة العقد أقل بكثير مما كان يتقاضاه إيهاب جلال مع بيراميدز ولكنه وافق حبا ورغبة في تدريب منتخب مصر".

ويبدأ جلال مهمته مطلع الشهر المقبل أمام غينيا في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتضم مجموعة مصر أيضًا كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

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