‎مصدر مقرب من إيهاب جلال يكشف لـ في الجول مدة تعاقده مع المنتخب.. وبنود العقد

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 23:00

كتب : أحمد الخولي

إيهاب جلال مدرب بيراميدز

ما هي مدة تعاقد إيهاب جلال مع منتخب مصر؟ وهل يوجد شرط جزائي في تعاقده؟

أجاب مصدر مقرب من إيهاب جلال لـFilGoal.com قائلا: "عقد إيهاب جلال مع منتخب مصر سيكون لعامين".

وواصل "لا يوجد شرط جزائي في تعاقد جلال مع اتحاد الكرة".

وأتم المصدر حديثه "قيمة العقد أقل بكثير مما كان يتقاضاه إيهاب جلال مع بيراميدز ولكنه وافق حبا ورغبة في تدريب منتخب مصر".

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء تعاقده مع إيهاب جلال ليقود منتخب مصر خلفا لكارلوس كيروش.

وسيقود جلال (54 عاما) منتخب الفراعنة لأول مرة وستكون مهتمه الأولى هي التأهل لكأس إفريقيا 2023 التي تجري منتصف العام المقبل في كوت ديفوار.

وبذلك يرحل عن فريق بيراميدز الذي قاده منذ سبتمبر الماضي.

وسيجلس جلال، مدافع الإسماعيلي والمصري السابق، في مقعد الرجل الأول لمنتخب مصر، والذي كان قريبا منه قبل 3 سنوات.

في 2019 وبعد الاستغناء عن خدمات المكسيكي خافيير أجيري، كان جلال قاب قوسين أو أدنى من قيادة الفراعنة.

قبل أن يستقر اتحاد الكرة على تعيين حسام البدري الذي رحل عن الفريق في سبتمبر الماضي.

وسيصبح جلال المدرب الوطني رقم 17 في تاريخ منتخب مصر، سبقه عديدون في المهمة أبرزهم محمود الجوهري وحسن شحاتة ومحسن صالح وعبد صالح الوحش وفؤاد صدقي.

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