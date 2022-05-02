خبر في الجول - الاختبار الأول لـ إيهاب جلال.. تحديد موعد مباراة مصر وغينيا وطاقم التحكيم

حدد الاتحاد الإفريقي موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وعلم FilGoal.com أن المباراة ستقام 2 يونيو المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

وسيدير المباراة تحكيميا الأنجولي هيلدر مارتينيز ويعاونه كلا من جيرسون إيميانو وإيفينالدو ميريليس وجواو جمعة حكما رابعا حسبما علم FilGoal.com.

وتوج منتخب مصر باللقب سبع مرات من قبل في تاريخه.

وظفر الفراعنة بالمركز الثاني والثالث والرابع في ثلاث مرات في كل منهم.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن المواعيد المحتملة لمباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا.

الجولة الأولى والثانية: خلال الفترة ما بين 30 مايو لـ 14 يونيو

مصر X غينيا (ستاد القاهرة)

إثيوبيا X مصر (ستاد أديس أبابا الوطني)

الجولة الثالثة والرابعة: الفترة ما بين 19 لـ 27 سبتمبر

مصر X مالاوي (ستاد القاهرة)

مالاوي X مصر (ستاد بينجو الوطني)

الجولة الخامسة والسادسة: في الفترة ما بين 20 لـ 28 مارس 2023

غينيا X مصر (ملعب 28 سبتمبر)

مصر X إثيوبيا (ستاد القاهرة)

موقف تقنية الفيديو

وقال مصدر من كاف في تصريحات لـ FilGoal.com: "لجنة تراخيص ستقوم بالكشف على الملاعب خلال الفترة المقبلة لجميع المنتخبات المشاركة في التصفيات وسيتم استبعاد أي ملعب مخالف وفي حالة عدم توافر البديل سيتم إقامة المباريات خارج البلد".

وأضاف "تطبيق تقنية الفيديو في التصفيات حتى الآن غير وارد نظرا لكثرة المباريات وعدم جاهزية أغلب الملاعب، سيتم طرح الفكرة على لجنة التراخيص ولجنة الحكام خلال الفترة المقبلة لبحث إمكانية تطبيقها من عدمها".

التصفيات ستكون الاختبار الأول لإيهاب جلال مدرب منتخب مصر الجديد والذي تم تعيينه مؤخرا خلفا لكارلوس كيروش.