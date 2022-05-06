ديلي ميل: جوارديولا يطلب التعاقد مع دي يونج

الجمعة، 06 مايو 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج

يرغب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في تدعيم صفوفه في محاولة جديدة للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وحجز ريال مدريد مقعده في نهائي دوري الأبطال بالفوز 3-1 بعد عودة قاتلة ضد سيتي ليتأهل بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين.

ويخطط مانشستر سيتي بحسب "ديلي ميل" للتعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأضافت الصحيفة البريطانية أن جوارديولا يرغب في الحصول على توقيع دي يونج مرة آخرى بعدما فضل اللاعب الهولندي الانتقال لبرشلونة صيف 2019 على عرض حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن مانشستر سيتي وضع إيرلينج هالاند وفرينكي دي يونج إضافة للمهاجم جوليان ألفاريز ضمن خطته لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد ذكرت في تقرير لها إن يوفنتوس الإيطالي لديه الرغبة أيضا في ضم اللاعب الهولندي صاحب الـ24 عاما.

وذكر التقرير أن برشلونة حدد 70 مليون يورو مبلغا للتخلي عن دي يونج إضافة إلى راتب اللاعب البالغ سبعة ملايين يورو سنويا.

وشارك دي يونج مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 44 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

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