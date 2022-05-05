الدوري الأوروبي - إلى رامون سانشيز بيزخوان.. رينجرز يقلب الطاولة على لايبزج ويتأهل لملاقاة فرانكفورت

تمكن أينتراخت فرانكفورت الألماني من إكمال عبوره إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي، وذلك بالفوز عليه 1-0 في إياب نصف النهائي.

وكان فرانكفورت قد فاز ذهابا في لندن بهدفين مقابل هدف وحيد.

البداية أتت معاكسة بإصابة مبكرة في صفوف فرانكفورت في الدقيقة الثامنة، أسفرت عن خروج مارتن هينترجر ونزول ألمامي توريه بدلا منه.

وفي الدقيقة 17 تلقى آرون كريسويل ظهير وست هام بطاقة صفراء، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو حولها الحكم إلى بطاقة حمراء مباشرة.

اضطر ديفيد مويس مدرب وست هام لإجراء تبديله الأول في الدقيقة 22 بنزول بنجامين جونسون بدلا من مانويل لانزيني للتعامل مع النقص العددي في الدقاع.

وأتى هدف فوز فرانكفورت في الدقيقة 26 بواسطة رافاييل بوري بعد تمريرة حاسمة من أنسجار كناوف.

وتم طرد المدرب ديفيد مويس في الدقيقة 79 إثر اعتراضه على حكم اللقاء.

على الجانب الآخر تمكن رينجرز الاسكتلندي من قلب الطاولة على ضيفه لايبزج الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليعوض خسارته ذهابا بهدف دون رد.

البداية أتت بتمريرة من رايان كينت وصلت إلى جيمس تافيرنيير ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 24 أضاف جلين كامارا الهدف الثاني بلمسة واحدة بعد تمريرة من سكوت رايت.

وفي الدقيقة 71 تمكن لايبزج من تقليص الفارق ومعادلة نتيجة المباراتين بعد عرضية أنخيلينو وإنهاء كريستوفر نكونكو.

وأخيرا في الدقيقة 81 حسم رينجرز تأهلم بمتابعة جون لوندسترام في الشباك.

بذلك يتأهل رينجرز لملاقاة أينتراخت فرانكفورت في نهائي الدوري الأوروبي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ملعب نادي إشبيلية، في الثامن عشر من مايو الجاري.

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