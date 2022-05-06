قناوي لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع المصري بالتراضي.. ولا علاقة لي بالتحريض على ما حدث

الجمعة، 06 مايو 2022 - 00:23

كتب : بسام أبو بكر

أحمد شديد قناوي لاعب المصري

أعلن أحمد شديد قناوي، ظهير المصري المخضرم، فسخ تعاقده مع النادي البورسعيدي بالتراضي.

وقال قناوي لـ FilGoal.com: "عقدت جلسة مع سمير حلبية رئيس المصري، وقال لي رئيس النادي إنه سينظر في قرار الإيقاف عن التدريب الخاص بي، ولكنني أبلغته بأنني لن أستطيع استكمال مشواري مع النادي".

وأوضح "قضيت فترة جيدة في بورسعيد، لكن صار من الصعب أن أكمل. أشكر جميع مسؤولي النادي. تم فسخ التعاقد بالتراضي وتنازلت عن جزء من مستحقاتي وحصلت على الاستغناء الخاص بي".

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وأتم "التحريض على التمرد؟ لا علاقة لي بذلك الأمر. جمهور المصري يرى أنني في الموسمين الماضيين من أفضل لاعبي الفريق".

ولعب قناوي (36 عاما) للمصري على فترتين، بين 2008 و2011، ومنذ 2020 حتى فسخ تعاقده.

وخاض قناوي 149 مباراة بقميص الفريق البورسعيدي، سجل فيهم 13 هدفا وصنع 19.

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة المصري عن 4 قرارات قوية، بعد امتناع بعض لاعبي الفريق عن التدرب يوم الثلاثاء.

وقرر مجلس إدارة المصري بحسب بيانه الرسمي..

  • إيقاف صرف المستحقات المالية للفريق إلا بعد مثول كل اللاعبين المتغيبين عن المران للتحقيق
  • خصم نسبة 25% من عقود اللاعبين المتغيبين عن المران طبقا للائحة
  • استبعاد أحمد شديد قناوي وفريد شوقي وأحمد مسعود من معسكر برج العرب، وعودتهم للتدرب في بورسعيد مع تحويلهم للتحقيق
  • تجهيز العناصر المميزة من قطاع الناشئين للدفع بهم في المباريات المقبلة

وبعد ذلك، أصدر لاعبو النادي المصري بيانا لإيضاح موقفهم من عدم حضور مران الفريق. لاعبو المصري أصدروا بيانا على قرارات الإدارة، وأوضحوا فيه موقفهم.

وقال لاعبو المصري في بيانهم الذي نشروه عبر حساباتهم الشخصية على انستجرام: "لم نرد التحدث عن أي شيء حتى اليوم احتراما لنادي المصري وجماهيره. ويعلم الله الظروف التي مررنا بها منذ بداية الموسم كلاعبين من تأخر المستحقات والمكافآت، ومع أكثر من وعد لم ينفذ أبدا".

وأضافوا: "رغم ذلك، لم يتحدث أي منا عن أي شيء، وتعاهدنا بأن يكون الحديث عقب بطولة الكونفدرالية، وأن نلتزم ونمنع أي حديث لكي يكرمنا الله بها في ظل الجهد والتعب الذي بذلناه، ورغبتنا في إسعاد جماهيرنا بلقب، لكن الله لم يقدرها لنا".

لاعبو المصري أتبعوا "يقال بأن اللاعبين حصلوا على 70% من مستحقاتهم وهذا غير حقيقي. نحن لم نحصل على مستحقاتنا منذ ثلاثة أشهر، بجانب تأخر المكافآت وتعبنا من كثرة الكلام والوعود التي لم تنفذ، والله أعلم بالتزامات كل فرد فينا".

المصري يستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في دربي القنال، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

وقد بدأ فريق الشباب في النادي المصري التدرب بداية من الثلاثاء لخوض تلك المباراة في ظل إضراب الفريق الأول عن التدريب.

أحمد شديد قناوي المصري
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